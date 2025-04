Y las puertorriqueñas no pueden faltar en la selección, puesto que la isla es cuna de talentos. La selección de artistas en el género de pop latino, según lo explica Billboard, son cantantes que trascienden las fronteras de los géneros musicales. Sin importar el género que interpreten, todas deben cantar en español. La revista aclaró que para la selección evaluaron los logros de las artistas femeninas en los " charts", a la hora de otorgar una posición más alta o baja. Asimismo, incluyen a algunas artistas que no son esencialmente pop, pero por su impacto de popularidad masiva, son altamente reconocidas y respaldadas en la industria.

Olga Tañón

La “Mujer de fuego” ocupa el puesto ocho entre el grupo de 50 cantantes femeninas, siendo la boricua con la más alta posición. Billboard destacó que aunque Tañón no cultiva el género de pop latino, es una de las voces más emblemáticas de la música tropical. Tiene una personalidad enérgica y sus letras son cautivadoras.

“Desde que comenzó su carrera como solista en 1992, 20 de sus álbumes han figurado en la lista Top Latin Albums de Billboard, incluyendo dos en el No. 1: Llévame Contigo (1997) y Te Acordarás de Mí (1998). Mientras tanto, en la lista Tropical Airplay la poderosa puertorriqueña ostenta el récord como la artista femenina con más entradas en el top 10 (29 en total). En éxitos como “Es mentiroso” y “Muchacho malo”, Tañón no teme denunciar a esos hombres que no sirven, mientras que “Mi forma de ser” y su más reciente “Así yo soy” muestran su lado valiente y empoderador. Tañón es una artista ganadora de premios Grammy y Latin Grammy", lee la descripción en el medio digital.