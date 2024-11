Kany García, Draco Rosa y Residente reciben los primeros Latin Grammy 2024

View this post on Instagram

“Qué bonito momento. Estuve por Sevilla hace muchos años atrás, una invitación que me hizo Pino Sagliocco, compartir un poco con Jesús Quintero. He aprendido mucho con mis colaboradores en España y nos dimos unos vinitos, y estuve leyendo muchos escritos de Jesús Quintero, que descanse en paz. Me alegro mucho porque es un gran personaje, no sé si saben quién es, ha hecho grandes entrevistas”, dijo Draco Rosa durante su discurso en la Premiere de los Latin Grammy 2024.