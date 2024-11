Esto es lo que puedes esperar de los Latin Grammy 2024

Como era de esperarse, son varios los boricuas que dirán presente en la gala de premiación, por lo que no cabe duda que será una velada llena de ritmo, baile y mucha sazón.

A continuación, esto es todo lo que debes saber de la 25ª edición de los Latin Grammy:

¿Cuándo y dónde verlo?

Noche de Estrellas

Uno de los momentos esperados es la llegada de las celebridades a la alfombra donde como ya es costumbre, se conocerán los primeros ganadores, así como un vistazo a los looks.

¿Quiénes serán los animadores y presentadores?

¿Quiénes son los más nominados?

La lista de nominados está encabezada por dos importantes exponentes del género urbano: el puertorriqueño Bad Bunny y la colombiana Karol G , quienes figuran en ocho importantes categorías, entre ellas la de Grabación del Año por éxitos como “Mónaco” y “Mi ex tenía razón”, respectivamente.

Boricuas nominados

Cabe destacar que Benito Antonio Martínez Ocasio, no es el único boricua nominado en esta edición como Kany García, Draco Rosa, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Marc Anthony, Jowell y Randy, De La Ghetto, Rauw Alejandro, Eladio Carrión, Myke Towers, Residente, Álvaro Díaz, Young Miko, Miguel Zenón y Luis Figueroa.

Importante distinción a Draco Rosa y Cucco Peña

“Pienso en la excelencia musical y los tiempos en los que me decían ‘no puedes o no debes hacer esto’. A esta gente que amo mucho, las recomendaciones que me daban de que ‘hay que escuchar lo que está pasando en la radio’, y es todo lo contrario. Hace falta siempre rebeldía dentro de la música, o sea, ese deseo de romper con todo y asumir los riesgos. Es el mejor aliado, y siempre lo digo, porque si hay una entrega total a una cosa, lo que sea en tu vida, siempre de alguna manera, tarde o temprano, va a estar bien, el universo te dará cariño”, manifestó Rosa.