Publican un adelanto del regreso de la franquicia de “The Naked Gun”

Liam Neeson interpreta a Frank Drebin Jr., el hijo del personaje de Leslie Nielsen, quien sigue los pasos de su padre. La película está dirigida por Akiva Schaffer (" Saturday Night Live", “Popstar: Never Stop Never Stopping” ) y producida por Seth MacFarlane (" Ted", “Family Guy” ).

La franquicia original de “The Naked Gun” fue creada por David Zucker, Jim Zucker y Jim Abrahams. La película de 1988, “The Naked Gun: From the Files of Police Squad!”, se convirtió en un clásico de la comedia gracias a la interpretación de Nielsen y su parodia de los dramas policiales. Le siguieron dos secuelas: “The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear” (1991) y "Naked Gun 33 1/3: The Final Insult" (1994), todas protagonizadas por Nielsen.