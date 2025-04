Sony también llevó al escenario al cineasta ganador del Oscar Danny Boyle para presentar el nuevo tráiler de "28 Years Later, la esperada secuela de su clásico de terror 28 Days Later", que llegará a los cines en junio. Además, el equipo detrás de "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" adelantó detalles sobre la tercera entrega de la trilogía animada.