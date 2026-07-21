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Harry Styles cancela concierto en Brasil por “un problema de salud”

Una de las fechas de São Paulo seguirá en pie

21 de julio de 2026 - 12:18 PM

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Harry Styles (Jae C. Hong)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El cantante británico Harry Styles canceló el concierto que tenía previsto ofrecer este martes en la ciudad brasileña de São Paulo por “un problema de salud”, aunque mantuvo el del viernes, informaron este martes los organizadores.

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“Lamentamos profundamente informar que el concierto de Harry Styles, previsto para el martes 21 de julio de 2026 en el MorumBIS, ha sido cancelado debido a un problema de salud durante la gira”, indicó la promotora Live Nation en sus redes sociales sin dar más detalles.

La compañía informó que el valor de los boletos se reembolsará a través del mismo canal de compra.

Harry Styles tenía previsto presentarse este martes y el viernes próximo en la ciudad más poblada de Brasil, en el marco de su gira mundial “Together, Together”.

Aunque el primer concierto se ha cancelado, los organizadores aseguraron que el show del viernes “se celebrará según lo previsto”.

Para ese recital se podrán a la venta un número limitado de entradas para los fans que iban a asistir al de este martes, de acuerdo con los organizadores.

El exintegrante de One Direction viene de concluir una extenuante residencia de 12 conciertos en Wembley, en la que superó a Taylor Swift y Coldplay como el artista que más conciertos ha realizado en el estadio londinense en una misma gira.

Tras su paso por Londres y São Paulo, Styles continuará su gira mundial en Ciudad de México y Nueva York, antes de finalizar en diciembre en Australia, donde actuará en Melbourne y Sídney.

El artista publicó el pasado 6 de marzo su cuarto álbum de estudio, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, tras más de tres años de parón musical.

Tras la separación de One Direction en 2016, Styles comenzó su exitosa carrera en solitario, reconocida internacionalmente a través de diversos premios, entre ellos un Grammy por su tercer disco, “Harry´s House” (2022), y un Brit Award al Mejor Álbum del Año.

Harry Styles aceptó el premio por Álbum del año en la edición número 65 de los premios Grammy del 2023.El tema “About Damn Time”, de Lizzo, fue premiado como la Grabación del año en la 65 edición de los Grammy.Brandi Carlile aceptó el premio a Mejor canción de rock por "Broken Horses" en los Grammy Awards de 2023.
1 / 11 | Conoce a algunos de los ganadores de la edición 2023 de los Grammy. Harry Styles aceptó el premio por Álbum del año en la edición número 65 de los premios Grammy del 2023. - Chris Pizzello
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