Los conciertos de Harry Styles se caracterizan por ser un gran espectáculo, desde la escenografía, sus bailes mientras canta, hasta los divertidos momentos que hace pasar el artista británico a sus fanáticos. Sin embargo, en su última actuación en Los Ángeles, el intérprete de As it was vivió una inesperada situación ya que su pantalón se rompió en la entrepierna, frente a sus fanáticos y celebridades como Jennifer Aniston.

Vestido con un pantalón de piel en color café y una t-shirt en tono mostaza, el británico ofreció un concierto en Los Ángeles, este miércoles, pero jamás se imaginó lo que ocurriría durante uno de sus temas. El cantante británico interpretaba Music for a sushi restaurant y bailaba al ritmo de la melodía. Con una rodilla en el suelo hizo un movimiento brusco y se le abrió el pantalón de la ingle hasta la entrepierna, lo que generó gritos de sus fanáticos e hizo que él se levantara rápido con cara de asustado.

En el momento en el que se rompió el pantalón a Harry Styles en pleno show en Los Ángeles, el cantante británico comentó: “Siento que debo pedir disculpas, este es un show familiar”.

El cantante tuvo que usar una de sus manos para tapar esa parte de su cuerpo mientras uno de sus compañeros de la agrupación le prestaba una prenda.

Luego del incidente Styles siguió con el concierto. Caminó hacia el otro lado del escenario, como si no hubiera pasado nada, y pidió ayuda de su equipo. Después se colocó una toalla negra, para que no se viera lo roto del pantalón y continuó cantando.

Jenniffer Aniston va al concierto

Pese a que ella trató de pasar desapercibida, Jennifer Aniston fue captada en el concierto de Harry Styles, al que fue acompañada de tres amigas. Con su característica melena lacia, la actriz de la serie “Friends” demostró su gusto por la música del joven cantante de 28 años, quien recientemente concluyó su noviazgo con la actriz Olivia Wilde.