El cantante Harry Styles se presentó nuevamente anoche en el Kia Forum, en Inglewood, California, como parte del “Harry Styles Love on Tour 2023″; y entre uno de los invitados estaba el exponente urbano Bad Bunny, según varios videos posteados en la red social Twitter.

Bad Bunny bailó y se disfrutó el concierto, según las imágenes. Incluso en uno de los vídeos se podría apreciar un saludo de Styles hacia el conejo malo.

Los conciertos de Styles siempre dan de qué hablar. Y este no ha sido la excepción. En el concierto del jueves, Styles sufrió un incidente de vestuario y sobre la marcha tuvo que encontrar maneras de solucionarlo sin dejar de cantar.

Lo más curioso fue que todo ocurrió ante los ojos de una estrella de Hollywood. ¿Quién? Nada más y nada menos que Jennifer Aniston.

El exintegrante de One Direction triunfó en la música como solista y desde hace varios años se mantiene en la lista de los “artistas del momento”. Cosecha fanáticos en todo el mundo, y para sus shows en Argentina del pasado diciembre, los fanáticos acompañaron durante meses afuera del Estadio Monumental, para verlo lo más cerca posible.

En las últimas horas, el cantante de 28 años volvió a ser tendencia en las redes sociales por un accidente en el show que dio en Inglewood, California, y las imágenes del momento invadieron las redes sociales. ¿Qué sucedió?

Mientras interpretaba una de sus canciones se arrodilló en el escenario y en ese preciso instante sus pantalones marrones se rasgaron a la altura de la ingle justo delante del público. Lejos de frenar el espectáculo, el intérprete de “As you Are” continuó la canción como todo un profesional, con una pícara sonrisa en el rostro y hasta una cuota de vergüenza.

Sobre la marcha tuvo que improvisar en vivo y con la mano se tapó la abertura de su pantalón que expuso su ropa interior. Si bien ya era un poco tarde, usó una remera negra para cubrirse y finalmente se ató a la cintura una de las banderas del orgullo. Incluso en Twitter, donde se compartieron varios videos y fotos de la peculiar escena, los usuarios bromearon con un posible tema que podría surgir a futuro, inspirado en lo que pasó. “Próximo single de Harry Styles: ‘Pantalones rotos’”, escribió un usuario junto a unos memes de Bob Esponja.

Pero si bien un tropezón no es caída, la noche accidentada del artista británico tuvo un condimento extra. Como si romper sus pantalones en público no fuera suficiente, entre los espectadores estaba nada más y nada menos que Jennifer Aniston , quien además de ser una de las mayores celebridades de la industria cinematográfica, fue su amor platónico de la infancia. Luego de que se confirmara la separación de Styles y Olivia Wilde, tras casi dos años en una relación que sorprendió al mundo, los rumores y especulaciones en torno a la protagonista de “Friends” no tardaron en sembrarse. Según, una fuente cercana le habría dicho a “National Enquirer” que “Jennifer siempre ha babeado por Harry. Es un sueño para cualquiera que tenga la suerte de salir con él”.

Asimismo, se mencionó que la actriz de 53 años tendría los temas de él en su lista de reproducción y que hasta estaría interesada en conseguir una cita con él. Cabe recordar que en el pasado, el joven de 28 años estuvo en el programa de Ellen DeGeneres donde le preguntaron qué celebridad fue su primer amor platónico. Su respuesta fue contundente: “Probablemente Jennifer Aniston”. Precisamente en esa respuesta repararon los fanáticos al enterarse de que Harry quedó al descubierto delante de la protagonista de “Una esposa de mentira”. Lejos de preocuparse por la rotura del pantalón, se pronunciaron sobre el hecho de que sucediera justo el día que ella fue a verlo a su show.

“¿Te imaginás estar en el mismo lugar que tu celebrity crush y que se te rompan los pantalones? Bueno, a mí no me pasa, pero a Harry Styles sí y en frente de Jennifer Aniston”, escribió una usuaria de Twitter. “¿Sabe que se abrió los pantalones frente a Jennifer Aniston?”; “Harry realmente tropezó y se partió los pantalones frente a Jennifer Aniston. Ella está en la cabeza de ese hombre”, fueron otros de los comentarios.