Seleccionan dos obras para representar a Puerto Rico en el National Book Festival 2026

La literatura puertorriqueña volverá a tener un espacio destacado en uno de los encuentros literarios más importantes de Estados Unidos. A través de la poesía, la memoria, la bondad y la imaginación, Puerto Rico llegará al National Book Festival 2026 con dos obras que representan la diversidad de voces y experiencias que enriquecen la cultura del archipiélago.

Luego de un exhaustivo proceso de selección, el Centro para el Libro de Puerto Rico (CPL), programa de Humanidades Puerto Rico, anunció las obras que formarán parte del festival que se celebrará el sábado, 22 de agosto, en el Walter E. Washington Convention Center, en Washington D. C.

Como parte de la iniciativa “Great Reads from Great Places”, Puerto Rico presentará el poemario bilingüe “La medalla”, del poeta puertorriqueño Marion Bolander Ruiz, y el libro infantil bilingüe “La bondad brilla en la oscuridad / Kindness Glows in the Dark”, escrito por Gama Valle e ilustrado por Mrinali Álvarez Astacio.

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Cada año, los 56 centros para el Libro afiliados a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos exhiben sus selecciones en el espacio “Roadmap to Reading” del festival. Además, desarrollan actividades para sus comunidades gracias al respaldo del National Endowment for the Humanities, el Institute of Museum and Library Services (IMLS) y el Chief Officers of State Library Agencies (COSLA).

“La medalla”

La selección para el público adulto, “La medalla”, reúne testimonios y poemas de Marion Bolander Ruiz, veterano de guerra y poeta puertorriqueño. La obra fue editada por Nicole Cecilia Delgado y publicada por La Impresora, proyecto editorial independiente con sede en Isabela.

“Llevábamos tiempo pensando en cómo amplificar nuestro trabajo con las comunidades de veteranos desde la labor del CPL y por eso decidimos reconocer el testimonio y los poemas de Marion Bolander Ruiz, recopilados por la editora Nicole Cecilia Delgado de La Impresora”, indicó Natalia Olivero Huffman, directora del Centro para el Libro de Puerto Rico. “Además, esta selección nos da la oportunidad de visibilizar el trabajo editorial artesanal e independiente que se hace desde el noroeste del archipiélago”. Por otro lado, Olivero Huffman explicó que la selección responde al interés de fortalecer el trabajo que realiza la organización con las comunidades de veteranos.

Como parte de la programación relacionada con esta obra, el Smithsonian’s National Museum of American History presentará la charla-taller “Traces of the War: Testimonies through Objects and Literature”, el jueves 20 de agosto, de 3:00 a 5:00 p.m., en Washington D. C. Además, “La medalla” será presentada en la librería Tinta y Sol, en Isabela, el viernes 18 de septiembre a las 6:30 p.m.

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“La bondad brilla en la oscuridad”

La obra seleccionada para el público infantil es “La bondad brilla en la oscuridad / Kindness Glows in the Dark”, publicada por Barefoot Books. El libro fue escrito por Gama Valle y cuenta con ilustraciones de Mrinali Álvarez Astacio.

“Nos gusta apoyar textos en edición bilingüe. Somos uno de los pocos integrantes de la red de Centros para el Libro que sirve a la población boricua y latina que visita el National Book Festival, por lo que nuestra presencia se hace sentir muy bien recibida y apreciada”, mencionó Sonya Canetti Mirabal, directora ejecutiva de Humanidades Puerto Rico. “También los bibliotecarios y educadores que asisten al evento agradecen conocer estos nuevos títulos e información para adquirir libros de Puerto Rico”.

Como antesala al festival, el domingo, 9 de agosto, a las 10:30 a.m., Gama Valle y Mrinali Álvarez Astacio participarán en una lectura del libro en la sede de Humanidades Puerto Rico, en colaboración con el colectivo de promoción de lectura ¡Lee conmigo! Más adelante, el sábado 26 de septiembre, Álvarez Astacio ofrecerá una charla-taller sobre el proceso de ilustración de libros infantiles.