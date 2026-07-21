Marc Anthony y Nadia Ferreira dan la bienvenida a su hija Myla

El cantante boricua Marc Anthony y la exreina de belleza paraguaya Nadia Ferreira le dieron la bienvenida a su hija Myla.

La pareja anunció este martes el nacimiento de la nueva integrante de la familia junto a su primogénito, Marco.

“Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes”, escribió Ferreira en su cuenta de Instagram.

Algunas figuras del entretenimiento, como el productor Raphy Pina, y los presentadores Francisca, Viviana Gibelli, Carlos Adyan y Susana Gómez, reaccionaron con emoción a la noticia.

El artista y su esposa celebraron el baby shower de Myla en la ciudad de Miami el pasado 7 de junio tras revelar a finales de enero que esperaban a su segundo retoño.