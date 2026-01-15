Harry Styles anuncia su primer álbum en 4 años

NUEVA YORK - En este mundo, solo está él: Harry Styles ha anunciado que su esperado cuarto álbum de estudio llegará esta primavera.

Titulado “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” y a la venta el 6 de marzo, el álbum es el primer proyecto de larga duración de Styles en cuatro años. Sigue al disco de synth pop “Harry’s House”, de 2022, aclamado por la crítica y que le valió a la ex estrella de One Direction el máximo galardón de álbum del año en los Premios Grammy 2023.

En una reseña, The Associated Press celebró “Harry’s House” por mostrar “una amplitud de estilo que coincide con la gama emocional del álbum”.

En Instagram, Styles compartió la portada de “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, que muestra al artista de 31 años en camiseta y vaqueros por la noche, de pie, bajo una brillante bola de discoteca colgada en el exterior.

Según un comunicado de prensa, “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” contendrá 12 temas y cuenta con la producción ejecutiva de Kid Harpoon. El compositor y productor británico ha sido un estrecho colaborador de Styles desde el comienzo de su carrera en solitario, trabajando en todos sus álbumes desde el debut autotitulado del cantante en 2017.

“Kiss All the Time. Disco, Occasionally” ya está disponible para reserva.