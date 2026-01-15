Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Harry Styles anuncia su primer álbum en 4 años

El nuevo álbum “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, saldrá a la venta esta primavera

15 de enero de 2026 - 4:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Harry Styles aparece en la sala de prensa de la 65 edición de los premios Grammy en Los Ángeles el 5 de febrero de 2023. (AP Photo/Jae C. Hong) (Jae C. Hong)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK - En este mundo, solo está él: Harry Styles ha anunciado que su esperado cuarto álbum de estudio llegará esta primavera.

RELACIONADAS

Titulado “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” y a la venta el 6 de marzo, el álbum es el primer proyecto de larga duración de Styles en cuatro años. Sigue al disco de synth pop “Harry’s House”, de 2022, aclamado por la crítica y que le valió a la ex estrella de One Direction el máximo galardón de álbum del año en los Premios Grammy 2023.

En una reseña, The Associated Press celebró “Harry’s House” por mostrar “una amplitud de estilo que coincide con la gama emocional del álbum”.

En Instagram, Styles compartió la portada de “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, que muestra al artista de 31 años en camiseta y vaqueros por la noche, de pie, bajo una brillante bola de discoteca colgada en el exterior.

Según un comunicado de prensa, “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” contendrá 12 temas y cuenta con la producción ejecutiva de Kid Harpoon. El compositor y productor británico ha sido un estrecho colaborador de Styles desde el comienzo de su carrera en solitario, trabajando en todos sus álbumes desde el debut autotitulado del cantante en 2017.

“Kiss All the Time. Disco, Occasionally” ya está disponible para reserva.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Harry Styles
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
