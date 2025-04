12 estrenos en Netflix y otras plataformas de “streaming” disponibles en abril

San Juan - Luego de muchos meses de espera, incluso años, en el mes de abril regresa con nuevas temporadas de series que han calado en el público por sus distintas temáticas.

Por ejemplo, Hulu pondrá a disposición de los televidentes la sexta y última entrega de la popular serie “The Handmaid’s Tale”, protagonizada por Elisabeth Moss. En este caso, el último episodio de la quinta temporada se estrenó en noviembre de 2022. De la misma forma, Max estrenará la segunda temporada de la serie “The Last of Us”, con Pedro Pascal y Bella Ramsey a la cabeza, que también causó sensación cuando se emitió entre enero y marzo de 2023. Además de estas dos series, también hay otras series y películas que muy bien podrían provocar que pase más tiempo frente al televisor. Aquí te dejo algunas sugerencias:

Pulse

Estreno: 3 de abril de 2025

Formato: Serie

Mientras un huracán se acerca a Miami, en uno de los centros de traumas más activos de la ciudad, la Dra. Danny Simms (Willa Fitzgerald), residente de tercer año, es ascendida inesperadamente después de que el jefe de residentes, Dr. Xander Phillips (Colin Woodell), es suspendido. En medio de la tormenta, ambos deben colaborar, mientras lidian con las consecuencias de un romance ilícito entre ellos.

Y2K

Estreno: 4 de abril de 2025

Plataforma: Max

Formato: Película

Dos estudiantes de secundaria, poco conocidos, toman la decisión de arruinar la última gran celebración antes del nuevo milenio en la víspera de Año Nuevo de 1999, solo para encontrarse luchando por sus vidas en esta comedia llena de desastres. La actriz Rachel Zegler (“Cinderella”) es una de las protagonistas del filme.

The Handmaid’s Tale

Estreno: 8 de abril de 2025

Plataforma: Hulu

Formato: Serie

Si algo han demostrado las primeras cinco temporadas de esta serie, es que el personaje de June (Elisabeth Moss) nunca dejará de luchar para sacar a su hija Hannah (Jordana Blake) de Gilead, cueste lo que cueste. Sin embargo, luego de haberla rescatado, surgirán nuevas dudas sobre sus nuevas vidas juntas, así como la búsqueda de terminar de una vez con las fuerzas detrás del poder de dicho país.

The Clubhouse: A Year with the Red Sox

Estreno: 8 de abril de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Docuserie

Esta serie inmersiva ofrece un acceso sin precedentes a uno de los equipos más históricos del deporte de béisbol: los Boston Red Sox. Filmados dentro y fuera del terreno de juego durante toda la temporada de 2024, esta serie documental ofrece una mirada inédita a la vida personal y profesional de los jugadores de las Grandes Ligas, y su dirigente Alex Cora, mientras lidian con la presión mental y las exigencias físicas de una agotadora temporada de 162 partidos.

Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing

Estreno: 9 de abril de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Docuserie

Piper Rockelle es una YouTuber increíblemente popular que saltó a la fama en Internet organizando bromas elaboradas, compitiendo en desafíos absurdos y creando contenido televisivo con su equipo de “amigos” cuidadosamente seleccionados. “Bad Influence” va más allá del brillo y el glamour para revelar las desgarradoras historias de explotación, manipulación sectaria y abuso de los excompañeros de Piper a manos de su madre y manejadora, Tiffany Smith.

Lo mejor del mundo

Estreno: 9 de abril de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Película

En esta comedia dramática, el productor de televisión Gallo (Michel Brown) enfrenta un giro inesperado en su vida tras una pérdida significativa. Decidido a cumplir una promesa, emprende un viaje emotivo y lleno de humor por México junto con su hijo Benito (Martino Leonardi) y Diana (Mayra Hermosillo), una vieja amiga de la familia. Durante su viaje, al reconectar con personas del pasado, Gallo y Benito descubren verdades importantes sobre sí mismos y el valor de lo que poseen.

G20

Estreno: 10 de abril de 2025

Formato: Película

Mientras se lleva a cabo una cumbre del G20, compuesto por los países más poderosos económicamente del mundo, la presidenta de Estados Unidos, Danielle Sutton (Viola Davis) se convierte en el objetivo principal de un grupo de atacantes. Tras evadir su captura, Sutton deberá ser más astuta que el enemigo para proteger a su familia, defender a su país y salvaguardar a los líderes mundiales en esta emocionante aventura.

El jardinero

Estreno: 11 de abril de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Esta serie creada en España, cuenta la historia de Elmer (Álvaro Rico) y su controladora madre, La China Jurado (Cecilia Suárez), quien administra un centro de jardinería que esconde otro próspero negocio clandestino dedicado a llevar a cabo asesinatos a sueldo. A pesar de que llevar a cabo este trabajo se le hace fácil, mientras planea el asesinato de una encantadora maestra de preescolar, se enamora de ella. De esta forma, Elmer debe aprender a amar, mientras su madre hace todo lo posible por acabar con la vida de su enamorada.

The Last of Us

Estreno: 13 de abril de 2025

Plataforma: Max

Formato: Serie

Cinco años después de los acontecimientos de la primera temporada, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) se ven involucrados en un conflicto entre ellos y en un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás.

iHostage

Estreno: 18 de abril de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Esta película sigue a un hombre búlgaro atrapado en una terrible experiencia, mientras un asaltante armado retiene como rehenes a los ocupantes del edificio Apple Store de Ámsterdam, en un evento real que ocurrió en 2022. A través de la mirada del atacante, los rehenes y los equipos de emergencia, iHostage ofrece una historia tensa y emotiva sobre el coraje, la supervivencia y el impacto del terrorismo.

Andor

Estreno: 22 de abril de 2025

Plataforma: Disney +

Formato: Serie

La segunda temporada de esta serie, protagonizada por el mexicano Diego Luna, transcurre mientras se acerca la guerra y Cassian se convierte en una figura clave de la Alianza Rebelde. Todos serán puestos a prueba y, a medida que aumenta la tensión, las traiciones, los sacrificios y los conflictos se intensificarán. Repleta de intrigas políticas y peligros, la serie es una precuela de “Rogue One: Una Historia de Star Wars”, que retrataba a una heroica banda de rebeldes que roba los planos del arma de destrucción masiva del Imperio, la Estrella de la Muerte, sentando las bases para los eventos de la película original de 1977.

You

Estreno: 24 de abril de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Serie