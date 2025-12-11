Ariette Banchs tras despedirse de “Puerto Rico gana”: “Me siento en paz”

La trayectoria de Ariette Banchs es un ejemplo de transición exitosa. De representar a Puerto Rico en certámenes internacionales, la modelo pasó a consolidarse como una cara familiar de la televisión puertorriqueña.

Ayer, la joven de 27 años se despidió del programa de juegos de Telemundo “Puerto Rico gana” después de un año y medio de servicio. La bióloga y microbióloga, según adelantó, aplicará sus conocimientos en salud a través de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Esta tarde, Banchs acudió a sus redes sociales con un mensaje cargado de agradecimiento.

“Ayer cerré uno de los capítulos más especiales de mi vida. Mi último día en ‘Puerto Rico gana’ fue una mezcla hermosa de emociones… Gratitud, alegría y ese cariño tan único que ustedes me han regalado desde el primer programa", comenzó.

La animadora continuó: “Ayer confirmé, una vez más, que este equipo y este público se convierten en familia. Gracias a Alex, a Adolfo, al ‘crew’ completo de Telemundo y a todos los que me acompañaron en este viaje. Crecí, me reté, y viví momentos que voy a guardar para siempre. Haber sido parte de este programa fue un privilegio y una bendición enorme”.

Según la exreina de belleza, ahora comienza “una nueva etapa con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, una decisión que llevo años preparando con disciplina, enfoque y mucho corazón. Ayer me despedí, por el momento, del estudio, pero no de ustedes. Me llevo todo el aprendizaje, el amor y el apoyo que me han dado desde el primer día. Gracias, Puerto Rico. Gracias por tanto. Estoy lista para lo que viene… y me siento en paz sabiendo que di lo mejor de mí”.

Como participante de concursos de belleza, Banchs se destacó en el “Top 3″ de Miss Grand Puerto Rico 2021 y como Miss Supranational Puerto Rico 2022. En ambos escenarios, la beldad expuso su filosofía de vida que subraya la importancia de la empatía y el control consciente de los pensamientos para alcanzar metas.

“Hoy es un día bonito, pero a la misma vez, yo, cuando escogemos a alguien (para) que esté con nosotros, yo busco a alguien que sea bueno, de corazón que sea noble. Yo prefiero a alguien que tenga corazón, y desde que la vi en la foto, yo dije: esta es la que es Adolfo”, expresó ayer el animador Alex DJ sobre cómo llegó Banchs al programa de juegos.

El comunicador describió a la modelo como una persona “trabajadora, buena gente e inteligente”. Al igual que a otros excompañeros, sin embargo, a la producción le tocó ver partir a la exreina.