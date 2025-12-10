Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De Telemundo para el “Air Force”: Ariette Banchs se despide de “Puerto Rico gana”

“Estoy lista y nuevamente gracias por todo”, concluyó la modelo

10 de diciembre de 2025 - 7:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ariette Banchs se despidió con cariño y agradecimiento. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con una filosofía de vida que subraya la importancia de la empatía y el control consciente de los pensamientos para alcanzar metas, Ariette Banchs se ha ganado el cariño del público más allá de su innegable atractivo físico. La modelo y presentadora irradia una autenticidad que resuena con quienes siguen su carrera.

RELACIONADAS

Esta noche, Miss Teen World Puerto Rico 2016 y representar de la isla en Miss Supranational 2022, se despidió con una mezcla de sentimientos de la audiencia del programa “Puerto Rico gana” de Telemundo. Según reveló, comenzará un nuevo empleo con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

“Hoy es un día bonito, pero a la misma vez, yo, cuando escogemos a alguien (para) que esté con nosotros, yo busco a alguien que sea bueno, de corazón que sea noble. Yo prefiero a alguien que tenga corazón, y desde que la vi en la foto, yo dije: esta es la que es Adolfo”, expresó el animador Alex DJ sobre cómo llegó Banchs al programa de juegos.

El comunicador describió a la modelo como una persona “trabajadora, buena gente e inteligente”. Al igual que a otros excompañeros, sin embargo, a la producción le tocó ver partir a la exreina.

Para la ocasión, el equipo de “Puerto Rico gana” preparó un paquete visual con los momentos más destacados de la bióloga y microbióloga.

“Los amo, no los quiero, yo los amo porque no hubo ni un solo día que no me dejaran ese amor, ese sentimiento, y siempre me echaban sus bendiciones. Alex yo te respeto, te quiero muchísimo porque sin ti yo no estaría aquí, al igual que Adolfo, que no dudó ni un segundo y rápido me presentaron la oportunidad en la mesa”, expresó.

Banchs, asimismo, describió que su tiempo en “Puerto Rico gana” fue la “etapa más hermosa” de su carrera. Ahora implementará todos sus conocimientos en salud en el campo militar.

“Es una decisión que no tomé a la ligera, llevo muchos años preparándome para esto, vengo de una familia militar, mi familia me apoya, son mi motor. Estoy lista y nuevamente gracias por todo”, concluyó.

Telemundo Puerto Rico presentó su programación para el 2026 a clientes y socios de negocio. En la foto, la presentadora Ivonne Orsini.La actividad se celebró bajo el tema "Voy subiendo". Los periodistas Julio Rivera Saniel y Milly Méndez dijeron presente. Parte de los reporteros de "Telenoticias Fin de Semana".
1 / 9 | "Voy subiendo": Telemundo Puerto Rico celebra su "Upfront" . Telemundo Puerto Rico presentó su programación para el 2026 a clientes y socios de negocio. En la foto, la presentadora Ivonne Orsini. - Facebook
Tags
Puerto Rico ganaTelemundotelevisiónAir Force
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: