De Telemundo para el “Air Force”: Ariette Banchs se despide de “Puerto Rico gana”

Con una filosofía de vida que subraya la importancia de la empatía y el control consciente de los pensamientos para alcanzar metas, Ariette Banchs se ha ganado el cariño del público más allá de su innegable atractivo físico. La modelo y presentadora irradia una autenticidad que resuena con quienes siguen su carrera.

Esta noche, Miss Teen World Puerto Rico 2016 y representar de la isla en Miss Supranational 2022, se despidió con una mezcla de sentimientos de la audiencia del programa “Puerto Rico gana” de Telemundo. Según reveló, comenzará un nuevo empleo con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

“Hoy es un día bonito, pero a la misma vez, yo, cuando escogemos a alguien (para) que esté con nosotros, yo busco a alguien que sea bueno, de corazón que sea noble. Yo prefiero a alguien que tenga corazón, y desde que la vi en la foto, yo dije: esta es la que es Adolfo”, expresó el animador Alex DJ sobre cómo llegó Banchs al programa de juegos.

El comunicador describió a la modelo como una persona “trabajadora, buena gente e inteligente”. Al igual que a otros excompañeros, sin embargo, a la producción le tocó ver partir a la exreina.

Para la ocasión, el equipo de “Puerto Rico gana” preparó un paquete visual con los momentos más destacados de la bióloga y microbióloga.

“Los amo, no los quiero, yo los amo porque no hubo ni un solo día que no me dejaran ese amor, ese sentimiento, y siempre me echaban sus bendiciones. Alex yo te respeto, te quiero muchísimo porque sin ti yo no estaría aquí, al igual que Adolfo, que no dudó ni un segundo y rápido me presentaron la oportunidad en la mesa”, expresó.

Banchs, asimismo, describió que su tiempo en “Puerto Rico gana” fue la “etapa más hermosa” de su carrera. Ahora implementará todos sus conocimientos en salud en el campo militar.

“Es una decisión que no tomé a la ligera, llevo muchos años preparándome para esto, vengo de una familia militar, mi familia me apoya, son mi motor. Estoy lista y nuevamente gracias por todo”, concluyó.