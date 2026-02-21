Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Sarahí Figueroa se queda en “Puerto Rico gana”: “Con el corazón lleno de gratitud”

La noticia fue confirmada por el presentador Alex DJ al final del programa de hoy

21 de febrero de 2026 - 8:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sarahí Figueroa también se ha destacado como reina de belleza. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

A partir de hoy, 20 de febrero, el programa de juegos “Puerto Rico gana” de Telemundo tiene nueva modelo. Se trata de Sarahí Figueroa, quien se ha sustituido a Johanna Mojica las pasadas semanas, acudió a sus redes sociales con buenas noticias para sus seguidores.

La noticia fue confirmada por el presentador Alex DJ. Figueroa, por su parte, no es una figura desconocida en el “show”. En varias ocasiones ha sido convocada para sustituir a alguna de las chicas.

“Con el corazón lleno de gratitud. Gracias ‘Puerto Rico gana y a Telemundo Puerto Rico por esta hermosa oportunidad. Gracias Alex DJ y Adolfo Ontivero por su confianza y por creer en mí. Desde hoy, me uno a sus tardes con paso firme y mucha ilusión de conectar con cada uno de ustedes. ¡Acompáñenme en esta nueva etapa!“, indicó Miss Grand Puerto Rico 2025.

El pasado mes de diciembre, una de las modelos más queridas, Ariette Banchs, se despidió oficialmente de las cámaras para comenzar su carrera en el US Air Force. Desde entonces solo quedó Mojica.

Precisamente, la creadora de la marca de maquillaje Olena dio a conocer la semana pasada que enfrenta retos de salud. En sus redes sociales Mojica explicó que esta ha sido la razón que la mantiene fuera de la televisión.

¿Quién es Johanna Mojica? La animadora que pasó de TeleOnce a Telemundo

¿Quién es Johanna Mojica? La animadora que pasó de TeleOnce a Telemundo

La modelo pasó de “La bóveda de TeleOnce” a “Puerto Rico gana”. ¡Y este fue su mensaje!

Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Entretenimiento
