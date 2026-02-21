Sarahí Figueroa se queda en “Puerto Rico gana”: “Con el corazón lleno de gratitud”

A partir de hoy, 20 de febrero, el programa de juegos “Puerto Rico gana” de Telemundo tiene nueva modelo. Se trata de Sarahí Figueroa, quien se ha sustituido a Johanna Mojica las pasadas semanas, acudió a sus redes sociales con buenas noticias para sus seguidores.

La noticia fue confirmada por el presentador Alex DJ. Figueroa, por su parte, no es una figura desconocida en el “show”. En varias ocasiones ha sido convocada para sustituir a alguna de las chicas.

“Con el corazón lleno de gratitud. Gracias ‘Puerto Rico gana y a Telemundo Puerto Rico por esta hermosa oportunidad. Gracias Alex DJ y Adolfo Ontivero por su confianza y por creer en mí. Desde hoy, me uno a sus tardes con paso firme y mucha ilusión de conectar con cada uno de ustedes. ¡Acompáñenme en esta nueva etapa!“, indicó Miss Grand Puerto Rico 2025.

El pasado mes de diciembre, una de las modelos más queridas, Ariette Banchs, se despidió oficialmente de las cámaras para comenzar su carrera en el US Air Force. Desde entonces solo quedó Mojica.

Precisamente, la creadora de la marca de maquillaje Olena dio a conocer la semana pasada que enfrenta retos de salud. En sus redes sociales Mojica explicó que esta ha sido la razón que la mantiene fuera de la televisión.