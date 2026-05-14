Emocionados Los Tigres del Norte con su llegada a Puerto Rico

La agrupación Los Tigres del Norte, líderes de la música regional mexicana, ya se encuentra en suelo boricua para su debut en los escenarios en la isla.

El legendario grupo se presenta por primera vez en los escenarios de Puerto Rico mañana viernes, 15 de mayo a las 8:00 p.m. en el Coca-Cola Music Hall.

Recientemente, la agrupación fue reconocida en los Latin Spirit Awards, organizados por el California Latino Caucus del estado de California, donde recibieron el Legacy Award, que celebra su influencia cultural y trayectoria musical a lo largo de décadas, consolidándose como referentes del género regional mexicano.

Además, con motivo de la conmemoración de la Batalla de Puebla, Los Tigres del Norte se presentaron en la Feria de Puebla, donde protagonizaron uno de los momentos más memorables de la noche con la participación sorpresa de Eduin Caz, vocalista principal de Grupo Firme y uno de los exponentes más reconocidos del regional mexicano actual.

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Caz se unió a la agrupación para interpretar “Ni parientes somos”, así como otros temas del repertorio, siendo esta la primera vez que comparten escenario. Durante este encuentro de dos generaciones del regional mexicano, el cantante expresó su admiración por Los Tigres del Norte, a quienes reconoció como sus ídolos, visiblemente conmovido.