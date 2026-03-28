Una noche de corridos y sentimiento: el rugido que prometen Los Tigres del Norte en la isla

En 1968, un grupo de hermanos cruzó la frontera hacia Estados Unidos sin sospechar que un oficial de inmigración, al llamarlos cariñosamente “Little Tigers” (“Pequeños Tigres”) por su juventud, les daría el nombre que definiría el género regional mexicano: Los Tigres del Norte. De esta manera, por más de cinco décadas, más que una agrupación musical, han sido los cronistas sociales de Améxica.

A través de sus corridos, el grupo fundado en Mocorito, Sinaloa, México, ha dado voz a quienes la historia suele ignorar: el migrante, el trabajador y el pueblo que busca justicia. Con más de 30 millones de discos vendidos, una docena de premios Grammy y una trayectoria que supera los 50 años, los cantantes no solo son los reyes de la música norteña, sino una institución cultural que ha transformado el género en un documento histórico de la vida real.

Este 2026, el grupo escribirá un nuevo capítulo en su historia. El rugido de “Los Jefes de Jefes” finalmente llegará al Caribe. Por primera vez en sus más de 50 años de trayectoria, Los Tigres del Norte se presentará en Puerto Rico el próximo 15 de mayo en el Coca-Cola Music Hall.

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El encuentro marca un puente cultural inesperado entre los corridos de la frontera y el ritmo de la isla. Asimismo, se consolida una gira mundial que demuestra que “el norte” es mucho más que una coordenada geográfica.

“Sí, este es nuestro primer concierto en Puerto Rico. Estamos muy contentos de poder llegar a Puerto Rico por primera vez con nuestra música. Cuando trabajamos en Estados Unidos y en algunos otros países nos visita gente de Puerto Rico, público que ha demostrado que le gusta la música de Los Tigres del Norte, y vamos, pues, con mucha ilusión de poder estar allá y que nuestra música guste en ese hermoso país”, dijo Luis Hernández, bajo sexto y voz del grupo, en entrevista virtual con El Nuevo Día.

La isla, de igual modo, no es desconocida para los hermanos. En el 2024, llegaron hasta el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot donde fueron galardonados con el premio Agente de Cambio en los Premios Juventud.

“Interpretamos un tema que se llama ‘Aquí mando yo’, que estuvo nominado a los Premios Juventud y que, además, el público lo recibió muy bien, en su mayoría jóvenes que escuchan y saben de la música de Los Tigres del Norte”, recordó.

En esa última visita, añadió, comieron “muy rico” y conocieron algunos puntos turísticos. “Todos muy bonitos. Además, su gente es bien amena y divertida”, subrayó.

“La lotería”

Bajo la mirada artística de Sergio Arau y el acordeón inconfundible de los hermanos Hernández, la gira “La Lotería” se presenta como un lienzo musical. Más que un concierto, es una exposición de la identidad mexicana donde cada “carta” cantada revelará una verdad sobre la corrupción, la ambición y la esperanza del pueblo.

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“Va a ser un ‘show’ muy dinámico, muy divertido, con nuestra música que es esencial, la música norteña, las historias, las canciones de amor, desamor, los temas sociales, los temas de migración, pero también traemos para que el público se divierta ya que todo el concepto de los conciertos, pues, ha ido cambiando y ahora se requiere de un ‘show’ más visual y más dinámico”, indicó el cantautor.

En este espectáculo la agrupación no estará sola. Según adelantó Hernández, los acompañará un mariachi con el que grabaron un disco en homenaje a Don Vicente Fernández. También incluirán un ballet folclórico.

“Bailarinas en diferentes canciones, así que es un ‘show’ muy divertido, muy dinámico y además un ‘show’ muy familiar, donde irá público de todas las edades, familias enteras nos visitan y creo que el público se va a divertir porque les llevamos un poquito de nuestro México, de la música regional mexicana como se le conoce, que es la música norteña, que es la que nosotros interpretamos y ya está muy arraigada dentro de los mexicanos y en otras partes del mundo”, detalló.

Después de pisar el Coca-Cola Music Hall, la serie de conciertos continuará en República Dominicana. La audiencia del país hermano, describió, también es protagonista en sus espectáculos.

“Nos visitan mucho en toda el área este de los Estados Unidos, de la Florida, Nueva York, las Carolinas, Washington, Boston, tenemos mucho público de estos dos países que nos visitan y que nosotros queremos mucho porque son muy allegados y arraigados a nuestra música”, expresó.

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En pleno auge

El auge de la música regional mexicana es un fenómeno global sin precedentes que ha posicionado al género como el nuevo “pop” latino. Esto, después de superar incluso al reguetón en diversas listas de éxitos internacionales.

Entre 2018 y 2023, su consumo en plataformas como Spotify creció un 440%, consolidándose no solo en México y Estados Unidos, sino también en toda Latinoamérica.

Este período, Hernández lo cataloga como uno “muy especial” para el género. Igualmente, coloca a los jóvenes como los principales propulsores de la tendencia.

“Han encontrado, digamos que un vínculo entre los nuevos ritmos que han venido surgiendo a raíz de la música regional de la cual nosotros hemos interpretado por años y que han encontrado esa fusión y de cómo mandar ese mensaje porque la sociedad va cambiando y los jóvenes han encontrado esa nueva manera de comunicarse y de cómo proyectar lo que sienten y lo que se vive en el día a día con la sociedad, y creo que este ‘boom’ que está sucediendo ahora, bueno, sin temor a equivocarme, ha sido por el trabajo que grupos como nosotros hemos hecho a través de los años, desde 1972, que se grabó ‘Camelia La Tejana’, que en aquel momento era una novedad porque era una corriente de historias y de coros diferentes, pues se vino haciendo un trabajo en otros países y en nuestros países de origen para que esta música tuviera una resonancia y que también se fuera extendiendo poquito a poco”, dijo.

Este momento de gloria, para Hernández, también viene cargado de responsabilidad. Ahora, contó, tiene el doble de cuidado al elegir los temas que tocarán en sus canciones.