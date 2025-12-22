Los Tigres del Norte anuncian su primer concierto en Puerto Rico

El 2026 se perfila activo en la escena musical de espectáculos y conciertos en Puerto Rico. Uno de los grupos que llegará por primera vez a la isla, es la popular agrupación Los Tigres del Norte.

Por primera vez en su extensa trayectoria, Los Tigres del Norte se presentarán en concierto en Puerto Rico. El espectáculo será el viernes, 15 de mayo en el Coca-Cola Music Hall, como parte de su exitosa gira internacional “La Lotería”. Los boletos están disponibles a través de Ticketera.com.

La agrupación mexicana es considerada influyente de la música latina a nivel mundial por sus 55 años de carrera, millones de discos vendidos y una trayectoria que los ha llevado a llenar arenas y teatros en múltiples países.

Su impacto ha sido reconocido con numerosos Premios Grammy y Latin Grammy.

La gira “La Lotería” es una celebración de su legado musical y de las historias que han dado voz al pueblo latino por décadas. En este espectáculo, cada canción y acorde es un acierto y cada historia busca conecta con el público boricua. Será una noche de pura música norteña, cargada de emoción, identidad y tradición.

El concierto en Puerto Rico marcará un hito especial tanto para la agrupación como para el público boricua, que por primera vez podrá disfrutar en vivo de un repertorio que incluye algunos de los temas más emblemáticos de la música regional mexicana y del cancionero latinoamericano.