Suscriptores
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Los Tigres del Norte anuncian su primer concierto en Puerto Rico

La veterana agrupación se presentará en el 2026 en el Coca-Cola Music Hall

22 de diciembre de 2025 - 4:12 PM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
La agrupación mexicana lleva 55 años de trayectoria musical. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El 2026 se perfila activo en la escena musical de espectáculos y conciertos en Puerto Rico. Uno de los grupos que llegará por primera vez a la isla, es la popular agrupación Los Tigres del Norte.

Por primera vez en su extensa trayectoria, Los Tigres del Norte se presentarán en concierto en Puerto Rico. El espectáculo será el viernes, 15 de mayo en el Coca-Cola Music Hall, como parte de su exitosa gira internacional “La Lotería”. Los boletos están disponibles a través de Ticketera.com.

La agrupación mexicana es considerada influyente de la música latina a nivel mundial por sus 55 años de carrera, millones de discos vendidos y una trayectoria que los ha llevado a llenar arenas y teatros en múltiples países.

Su impacto ha sido reconocido con numerosos Premios Grammy y Latin Grammy.

La gira “La Lotería” es una celebración de su legado musical y de las historias que han dado voz al pueblo latino por décadas. En este espectáculo, cada canción y acorde es un acierto y cada historia busca conecta con el público boricua. Será una noche de pura música norteña, cargada de emoción, identidad y tradición.

El concierto en Puerto Rico marcará un hito especial tanto para la agrupación como para el público boricua, que por primera vez podrá disfrutar en vivo de un repertorio que incluye algunos de los temas más emblemáticos de la música regional mexicana y del cancionero latinoamericano.

“Para Cajina Pro es un honor hacer posible la primera presentación de Los Tigres del Norte en Puerto Rico. Estamos hablando de una agrupación legendaria, su música ha marcado generaciones y su concierto en la Isla representa un momento histórico para la escena del entretenimiento en nuestro país. Esta gira es un regalo para el público puertorriqueño y una celebración de nuestra identidad latina”, expresó Eduardo Cajina, presidente de Cajina Pro.

Tigres
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
