¿Quiénes fueron los famosos que estuvieron en “La Casita” de Bad Bunny en el Super Bowl?

Bad Bunny convirtió el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX en una auténtica fiesta puertorriqueña, que incluyó hasta una boda, que está dando de qué hablar. En el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el artista puertorriqueño no solo llevó su música al escenario más visto del planeta, sino también la cultura puertorriqueña, el español y sus raíces.

Desde el inicio del show, Benito Antonio Martínez Ocasio transformó el intermedio del partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots en un viaje por el ritmo, la identidad boricua y la solidaridad latinoamericana. Y sin duda, una de las imágenes más comentadas de la noche fue “La Casita”, donde, tal y como ocurrió en la residencia en el Coliseo de Puerto Rico, se llenó de celebridades de la música y el cine.

Entre ellos, se encontraron el actor Pedro Pascal, la actriz Jessica Alba, las cantantes Karol G, Cardi B, Young Miko, y otras figuras como la “influencer” Alix Earle y el empresario David Grutman.

PUBLICIDAD

El ganador del Grammy 2026 a Álbum del Año además de en La Casita interpretó en un impresionante escenario que incluyó elementos como el Morro, palmeras, el piragüero, el vendedor de pinchos, la técnica uñas, un colmado, y una barbería, entre otras estampas representativas de Puerto Rico.

Luego de semanas de especulaciones y encuestas entre sus fanáticos, el Conejo Malo subió al escenario al astro boricua, Ricky Martin para interpretar “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” y a la cantante estadounidense Lady Gaga, quien sorprendió con una versión en salsa de su tema “Die With A Smile”, encendiendo aún más la noche.

Una de las partes más emotivas fue cuando entregó su Grammy a un niño.

Como era de esperar, para cerrar con broche de oro, no había mejor tema que “DtMF”, culminando su presentación con fuegos artificiales entre gritos y aplausos.