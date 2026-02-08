Opinión
Camisetas, pava boricua y mucho ritmo latino para ver a Bad Bunny en el Super Bowl

El artista animará el espectáculo de medio tiempo del evento deportivo más grande de los Estados Unidos

8 de febrero de 2026 - 7:17 PM

Viviana Domínguez y Pedro Domínguez llegaron de Nueva York hasta el Popular Plaza y Arena Medalla del Distrito T-Mobile para disfutar del " viewing party" y ver a Bad Bunny en el Super Bowl LX. Asi luce Distrito T-Mobile para el “viewing party” del Benito Bowl. Foto/ Stephanie RojasOdalys Otero (de camisa amarilla) y natural de Humacao, viajó desde Florida con su familia para disfrutar del show de medio tiempo.
1 / 5 | Camisetas, pava boricua y mucho ritmo latino para ver a Bad Bunny en el Super Bowl. Viviana Domínguez y Pedro Domínguez llegaron de Nueva York hasta el Popular Plaza y Arena Medalla del Distrito T-Mobile para disfutar del " viewing party" y ver a Bad Bunny en el Super Bowl LX. - Stephanie Rojas
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Con camisetas que evocan míticas frases y ataviados con la pava y la bandera boricua, miles de aficionados comenzaron a llegar este domingo al estadio Levi’s de Santa Clara para animar no solo a su equipo favorito, sino también para presenciar el momento en que Bad Bunny convierta el Super Bowl LX en un espectáculo en español.

“Es un juego que pasará a la historia; es fundamental para que la gente aprecie otras culturas. Esto es mucho más grande que un simple espectáculo de medio tiempo”, comentó a EFE Rita, una aficionada que admitió haber viajado al Super Bowl no tanto por el encuentro, sino para ver a Bad Bunny.

Entre el mar de equipaciones de los New England Patriots y los Seattle Seahawks, la verdadera razón por la que el Super Bowl lleva 60 ediciones celebrándose, las banderas de Puerto Rico ondean en el horizonte y todas las referencias posibles a Bad Bunny se hacen evidentes entre los aficionados.

Duen, un puertorriqueño que ha vivido seis años en Seattle, viene preparado para todo: debajo de su bandera boricua que cuelga sobre su cuello se esconde la camiseta de apoyo a los Seahawks.

Con una pava, el sombrero de paja hecho con hojas de palma que se asocia al jíbaro o trabajador de campo, sobre la cabeza, el boricua solo piensa en disfrutar de una final histórica.

“Bad Bunny es el representante de nuestro corazón boricua, es una lealtad y una bondad y en realidad amor para el mundo entero. Es global, no es solamente Puerto Rico, pero él habla al corazón puertorriqueño y da casualidad que es el mismo corazón que todo el mundo tiene. Es una emoción estar aquí”, indicó a EFE.

Sobre cada butaca del estadio, con una capacidad para 68,500 personas, descansa un collar en forma de balón diseñado para encenderse y pintar el estadio de colores con cada pulso y cada rima que ‘el Conejo Malo’ dicte desde el escenario.

Antes de tomar el escenario en el estadio Levi’s este domingo, el artista boricua se presentó en el Moscone Center de San Francisco en conferencia de prensa“Estoy emocionado por el show, pero me siento más emocionado por la gente, mi familia, mis amigos, gente que sé que siempre han creído en mí. Eso es lo que hace este show especial”, declaró “El mundo estará feliz y bailará este domingo. Solo quiero que la gente se divierta, será una fiesta enorme y lo que la gente siempre puede esperar de mí es ver muchas cosas de mi cultura, no quiero dar spoilers pero la gente sólo tendrá que preocuparse para bailar y disfrutar”, concluyó.
1 / 8 | “Estoy emocionado por el show": Bad Bunny en la previa del Super Bowl XL. Antes de tomar el escenario en el estadio Levi’s este domingo, el artista boricua se presentó en el Moscone Center de San Francisco en conferencia de prensa - The Associated Press

Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
