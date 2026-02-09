Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ricky Martin y Lady Gaga fueron los artistas sorpresa de Bad Bunny en el Super Bowl

La cantante cantó una versión en merengue de “Die With A Smile”

9 de febrero de 2026 - 10:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ricky Martin durante su participación en el Super Bowl. (Frank Franklin II)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La estrella estadounidense y Lady Gaga y el puertorriqueño Ricky Martin aparecieron este domingo por sorpresa en el descanso del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny.

Con un vestido azul, la cantante cantó una versión en merengue de ‘Die With A Smile’ y se puso a bailar junto a Bad Bunny el inicio de “Baile Inolviable”.

Martin, por su parte, apareció sentado en una de las sillas blancas que dan portada a su disco ‘DtMf’.

Bad Bunny comenzó el descanso cantando su famoso tema “Tití me preguntó” vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo.

Bad Bunny junto a Lady Gaga.
Bad Bunny junto a Lady Gaga. (Brynn Anderson)

El puertorriqueño lidera el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".La escenografía consistió de vegetación múltiple.
1 / 37 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II
Ricky MartinLady GagaBad BunnyBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
