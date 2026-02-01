Opinión
El niño Liam Conejo Ramos y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de un centro de detención en Texas

Un juez ordenó la liberación de ambos. El menor tiene apenas 5 años

1 de febrero de 2026 - 1:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Liam Conejo Ramos, de apenas 5 años, fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas. (Ali Daniels)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El niño Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, detenidos por agentes de inmigración en una redada migratoria en Minnesota y retenidos en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas, fueron liberados tras la orden de un juez y regresaron a Minnesota, según la oficina del congresista de Texas, Joaquin Castro.

Padre e hijo fueron detenidos en un suburbio de Minneapolis el 20 de enero y posteriormente trasladados a un centro de detención de migrantes en Dilley, Texas.

Katherine Schneider, portavoz del congresista demócrata, confirmó que ambos habían llegado a casa. Dijo que Castro los recogió de Dilley el sábado por la noche y los escoltó a casa el domingo a Minnesota.

The Associated Press envió un correo electrónico al Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios sobre la liberación del padre y el hijo. Por el momento no ha habido respuesta.

Imágenes del niño pequeño con un gorro de conejo y una mochila de Spider-Man, rodeado de agentes de inmigración, provocaron indignación por las redadas en Minneapolis del gobierno del presidente Donald Trump.

Vecinos y funcionarios escolares afirman que los agentes federales de inmigración usaron al niño de preescolar como “cebo” al decirle que llamara a la puerta de su casa para que su madre respondiera. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esa descripción de los eventos como una “mentira absoluta”. Aseveró que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en su entrada.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
