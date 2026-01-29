Legisladores demócratas visitan a niño migrante de 5 años que fue detenido en Minneapolis

Los representantes demócratas Joaquín Castro y Jasmine Crockett visitaron el miércoles a un niño ecuatoriano de 5 años y a su padre que se encuentran recluidos en un centro de detención federal en Texas, en un caso que ha desatado indignación por la represión migratoria del gobierno del presidente Donald Trump y ha avivado el impulso de demócratas y activistas que se oponen a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés).

Castro dijo que los legisladores se reunieron durante unos 30 minutos con Liam Conejo Ramos y su padre, Adrian Alexander Conejo Arias,en una sala de audiencias dentro del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, cerca de San Antonio. Fuera de la instalación, agentes de la policía estatal de Texas se enfrentaron a un grupo de personas que se manifestaron en apoyo a los detenidos.

El padre de Liam asegura que el niño ha estado durmiendo mucho, a menudo pregunta por su mamá y sus compañeros de clase y dice que quiere volver a la escuela, relató Castro.

“Le pediría al presidente Trump, quien tiene nietos de la edad de algunos de los niños con los que nos reunimos hoy, que piense cómo se sentirían sus nietos si estuvieran tras las rejas”, señaló Castro durante una conferencia de prensa en la que varios demócratas pidieron la liberación de Liam y otros detenidos.

La reunión fue parte de los esfuerzos de los demócratas durante un año de elecciones legislativas para llevar a cabo una supervisión congresional y resaltar las consecuencias de la campaña migratoria de Trump en Minnesota y otros lugares.

Agentes del ICE detuvieron a Liam y a su padre el 20 de enero en Minneapolis como parte de un operativo que ha sacudido a la ciudad y ha generado protestas multitudinarias. Dos ciudadanos estadounidenses han sido abatidos por agentes federales durante las redadas.

Una foto del niño, con un gorro de invierno azul y una mochila de Spider-Man mientras era detenido, se ha viralizado en redes sociales, generando fuertes reacciones. Castro se refirió al niño como un ejemplo “de la monstruosidad del sistema del ICE y del sistema de detención”.

Vecinos y funcionarios escolares aseguran que los agentes federales de inmigración usaron al niño como “carnada” al pedirle que tocara la puerta de su casa para que su madre respondiera. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) ha calificado esa descripción como una “absoluta mentira”. Aseguró que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en su entrada.

Un juez federal emitió una orden temporal el lunes que prohíbe al gobierno federal expulsar a Ramos y Arias del país mientras se impugna su detención.

Crockett, quien busca la nominación de su partido para el Senado federal, dijo el miércoles que Liam fue uno de muchos niños con los que se reunieron en la instalación, y que los niños dijeron que no están recibiendo educación. Añadió que a los legisladores se les informó que los detenidos no podrían estar allí si tuvieran antecedentes penales.

“Se supone que somos mejores que esto”, subrayó.

Protestas fuera del centro de detención

Fuera del centro de detención, la policía estatal de Texas arrojó irritantes químicos sobre un grupo de personas que se había reunido en apoyo de los detenidos en la instalación. Algunos manifestantes golpearon tambores, gritaron consignas y portaron pancartas con leyendas como “¡Los niños no son criminales!”.

A medida que los manifestantes se acercaban a la instalación, agentes de la policía estatal llegaron a bordo de un autobús escolar y ordenaron a la multitud que retrocediera. Posteriormente, algunos agentes arrojaron bolas de gas pimienta para dispersar a los manifestantes.