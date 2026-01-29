Ciudadano chino que denunció violaciones de derechos humanos en su país recibe asilo para permanecer en Estados Unidos

Washington- Un juez de inmigración concedió el miércoles asilo a un ciudadano chino que, según él, tenía un “temor fundado” a ser perseguido si era devuelto a China tras denunciar abusos contra los derechos humanos en ese país.

Guan Heng, de 38 años, solicitó asilo tras llegar ilegalmente a Estados Unidos en 2021. Está detenido desde que en agosto se vio envuelto en una operación de control de la inmigración en el marco de una campaña de deportación masiva de la administración Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional intentó inicialmente deportarlo a Uganda, pero abandonó el plan en diciembre después de que su difícil situación suscitara preocupación pública y atrajera la atención del Capitolio.

En 2020, Guan filmó en secreto centros de detención en Xinjiang, lo que se suma a un conjunto de pruebas de lo que, según los activistas, son abusos generalizados contra los derechos en la región china, donde hasta un millón de miembros de minorías étnicas, especialmente los uigures, han sido encerrados.

Durante la vista celebrada el miércoles en Napanoch (Nueva York), se preguntó a Guan si su intención al filmar los centros de detención y publicar el vídeo unos días antes de llegar a Estados Unidos era darle motivos para solicitar asilo. Dijo que ese no era su objetivo.

“Me solidaricé con los uigures perseguidos”, dijo Guan al tribunal a través de un traductor, en una conversación por videoconferencia desde el centro penitenciario del condado de Broome.

Guan sabía que tenía que salir de China si quería publicar las imágenes, según declaró a The Associated Press en una entrevista reciente. Primero fue a Hong Kong y de allí a Ecuador, donde los turistas chinos podían viajar sin visado, y después a las Bahamas. Publicó la mayor parte de sus vídeos en YouTube antes de tomar un barco hacia Florida en octubre de 2021.

Guan dijo al juez que no sabía si sobreviviría al viaje en barco y quería asegurarse de que se viera la grabación. Tras la difusión del vídeo, la policía china interrogó a su padre tres veces, según Guan.

El gobierno chino ha negado las acusaciones de abusos contra los derechos en Xinjiang, afirmando que lleva a cabo programas de formación profesional para ayudar a los residentes locales a aprender habilidades empleables, al tiempo que erradica los pensamientos radicales, y ha silenciado las opiniones disidentes a través de una serie de medios coercitivos.

El abogado de Guan, Chen Chuangchuang, dijo en su alegato final que el caso es un “ejemplo de libro de texto de por qué debe existir el asilo” y que Estados Unidos tiene la “responsabilidad moral y legal” de conceder asilo a Guan.

En su sentencia, el juez Charles Ouslander dijo a Guan que el tribunal lo consideraba un testigo creíble y que había demostrado su derecho legal al asilo. Afirmó que Guan tenía razón al temer represalias si era devuelto, y señaló que el gobierno chino había interrogado a su familia y preguntado por su paradero y sus actividades pasadas.

Fue un resultado exitoso cada vez más raro para un solicitante de asilo desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo. La tasa de aprobación de asilo cayó al 10% en 2025, por debajo del 28% entre 2010 y 2024, según datos federales compilados por Mobile Pathways, una organización sin fines de lucro con sede en California que ayuda a los inmigrantes a navegar por el sistema legal de Estados Unidos.