Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ciudadano chino que denunció violaciones de derechos humanos en su país recibe asilo para permanecer en Estados Unidos

Un juez de inmigración concedió asilo a Guan Heng, alegando temor a ser perseguido

29 de enero de 2026 - 9:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Guan Heng, de 38 años, solicitó asilo tras llegar ilegalmente a Estados Unidos en 2021. Está detenido desde que en agosto se vio envuelto en una operación de control de la inmigración en el marco de una campaña de deportación masiva de la administración Trump. (Luo Yun)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- Un juez de inmigración concedió el miércoles asilo a un ciudadano chino que, según él, tenía un “temor fundado” a ser perseguido si era devuelto a China tras denunciar abusos contra los derechos humanos en ese país.

Guan Heng, de 38 años, solicitó asilo tras llegar ilegalmente a Estados Unidos en 2021. Está detenido desde que en agosto se vio envuelto en una operación de control de la inmigración en el marco de una campaña de deportación masiva de la administración Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional intentó inicialmente deportarlo a Uganda, pero abandonó el plan en diciembre después de que su difícil situación suscitara preocupación pública y atrajera la atención del Capitolio.

En 2020, Guan filmó en secreto centros de detención en Xinjiang, lo que se suma a un conjunto de pruebas de lo que, según los activistas, son abusos generalizados contra los derechos en la región china, donde hasta un millón de miembros de minorías étnicas, especialmente los uigures, han sido encerrados.

Durante la vista celebrada el miércoles en Napanoch (Nueva York), se preguntó a Guan si su intención al filmar los centros de detención y publicar el vídeo unos días antes de llegar a Estados Unidos era darle motivos para solicitar asilo. Dijo que ese no era su objetivo.

“Me solidaricé con los uigures perseguidos”, dijo Guan al tribunal a través de un traductor, en una conversación por videoconferencia desde el centro penitenciario del condado de Broome.

Agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza escoltan a personas indocumentadas a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona. En solo su primera semana en el cargo, el gobierno de Donald Trump ha detenido la llegada de refugiados, acelerado las deportaciones, enviado tropas militares a la frontera sur, eliminado reglas de larga data que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales, intentado terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ordenado a los fiscales federales investigar a funcionarios estatales o locales que creen que están interfiriendo con sus medidas en contra de la inmigración ilegal.A medida que el presidente endurece las políticas de inmigración de Estados Unidos, legisladores en estados liderados por demócratas están proponiendo nuevas medidas que podrían erigir obstáculos legales para los funcionarios federales de inmigración y ayudar a los migrantes sin estatus legal a evitar la deportación.Mientras tanto, los demócratas en estados como Connecticut, Hawái, Massachusetts, Nuevo México, Oregon y Washington están respaldando medidas para expandir la atención médica y la educación superior para migrantes, restringir la posibilidad de que los caseros pregunten por el estatus migratorio o bloquear los acuerdos gubernamentales para abrir nuevos centros de detención de migrantes.
1 / 5 | Así las autoridades federales llevan a cabo las deportaciones de inmigrantes. Agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza escoltan a personas indocumentadas a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona. En solo su primera semana en el cargo, el gobierno de Donald Trump ha detenido la llegada de refugiados, acelerado las deportaciones, enviado tropas militares a la frontera sur, eliminado reglas de larga data que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales, intentado terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ordenado a los fiscales federales investigar a funcionarios estatales o locales que creen que están interfiriendo con sus medidas en contra de la inmigración ilegal. - Senior Airman Devlin Bishop

Guan sabía que tenía que salir de China si quería publicar las imágenes, según declaró a The Associated Press en una entrevista reciente. Primero fue a Hong Kong y de allí a Ecuador, donde los turistas chinos podían viajar sin visado, y después a las Bahamas. Publicó la mayor parte de sus vídeos en YouTube antes de tomar un barco hacia Florida en octubre de 2021.

Guan dijo al juez que no sabía si sobreviviría al viaje en barco y quería asegurarse de que se viera la grabación. Tras la difusión del vídeo, la policía china interrogó a su padre tres veces, según Guan.

El gobierno chino ha negado las acusaciones de abusos contra los derechos en Xinjiang, afirmando que lleva a cabo programas de formación profesional para ayudar a los residentes locales a aprender habilidades empleables, al tiempo que erradica los pensamientos radicales, y ha silenciado las opiniones disidentes a través de una serie de medios coercitivos.

El abogado de Guan, Chen Chuangchuang, dijo en su alegato final que el caso es un “ejemplo de libro de texto de por qué debe existir el asilo” y que Estados Unidos tiene la “responsabilidad moral y legal” de conceder asilo a Guan.

En su sentencia, el juez Charles Ouslander dijo a Guan que el tribunal lo consideraba un testigo creíble y que había demostrado su derecho legal al asilo. Afirmó que Guan tenía razón al temer represalias si era devuelto, y señaló que el gobierno chino había interrogado a su familia y preguntado por su paradero y sus actividades pasadas.

Fue un resultado exitoso cada vez más raro para un solicitante de asilo desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo. La tasa de aprobación de asilo cayó al 10% en 2025, por debajo del 28% entre 2010 y 2024, según datos federales compilados por Mobile Pathways, una organización sin fines de lucro con sede en California que ayuda a los inmigrantes a navegar por el sistema legal de Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsChina Derechos humanosDepartamento de Seguridad de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: