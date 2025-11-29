Gobierno de Estados Unidos suspenderá las decisiones de asilo tras ataque a miembros de la Guardia Nacional
El director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, hizo el anuncio
29 de noviembre de 2025 - 8:49 PM
El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que suspenderá todas las decisiones de asilo a raíz del ataque contra elementos de la Guardia Nacional en Washington, D.C.
El director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, dijo en una publicación en la red social X que esto se pausará “hasta que podamos asegurarnos de que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible”.
La especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento primero Andrew Wolfe, de 24, fueron hospitalizados en estado crítico tras ser baleados el miércoles por la tarde cerca de la Casa Blanca. Trump anunció el jueves por la noche que Beckstrom había fallecido.
USCIS has halted all asylum decisions until we can ensure that every alien is vetted and screened to the maximum degree possible. The safety of the American people always comes first.— USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 28, 2025
