Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gobierno de Estados Unidos suspenderá las decisiones de asilo tras ataque a miembros de la Guardia Nacional

El director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, hizo el anuncio

29 de noviembre de 2025 - 8:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un pequeño monumento hecho con banderas, flores y otros objetos en una jardinera, el viernes 28 de noviembre de 2025, cerca del sitio donde dos miembros de la Guardia Nacional fueron tiroteados en Washington. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que suspenderá todas las decisiones de asilo a raíz del ataque contra elementos de la Guardia Nacional en Washington, D.C.

RELACIONADAS

El director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, dijo en una publicación en la red social X que esto se pausará “hasta que podamos asegurarnos de que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible”.

La especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento primero Andrew Wolfe, de 24, fueron hospitalizados en estado crítico tras ser baleados el miércoles por la tarde cerca de la Casa Blanca. Trump anunció el jueves por la noche que Beckstrom había fallecido.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpInmigrantesWashington D. C.
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 28 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: