Gobierno de Estados Unidos suspenderá las decisiones de asilo tras ataque a miembros de la Guardia Nacional

El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que suspenderá todas las decisiones de asilo a raíz del ataque contra elementos de la Guardia Nacional en Washington, D.C.

El director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, dijo en una publicación en la red social X que esto se pausará “hasta que podamos asegurarnos de que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible”.