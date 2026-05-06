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Cuatro muertos en Texas en aparente caso de violencia intrafamiliar

La vivienda donde ocurrió el asesinato-suicidio pertenece a la pareja, que también eran socios en varios negocios del sector gastronómico en la ciudad

6 de mayo de 2026 - 1:33 PM

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Los cuerpos fueron encontrados durante una verificación de bienestar realizada en el domicilio. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Austin- Al menos cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron halladas muertas el lunes por la noche en una vivienda de la zona de River Oaks, en Houston, en un caso que las autoridades investigan como un presunto asesinato-suicidio, según informaron medios locales.

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De acuerdo con el Departamento de Policía de Houston, los cuerpos fueron encontrados durante una verificación de bienestar realizada en el domicilio. La Policía considera a un hombre de 52 años como principal sospechoso del incidente, aunque no ha confirmado oficialmente la identidad de las víctimas.

Medios locales identificaron a las personas fallecidas como la empresaria de restauración Thy Mitchell, su esposo Matthew Mitchell y los dos hijos de la pareja, de 4 y 8 años.

En una publicación en redes sociales citada por la prensa, la hermana de Thy Mitchell confirmó la muerte de la mujer y de los menores, a quienes identificó como Maya y Max, sin referirse a las circunstancias del suceso ni mencionar al esposo.

Según los reportes, la vivienda donde ocurrieron los hechos pertenece a la pareja, que también eran socios en varios negocios del sector gastronómico en la ciudad.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no existen registros previos de intervenciones policiales por violencia intrafamiliar en el domicilio, ni antecedentes judiciales relevantes relacionados con la familia, de acuerdo con información recopilada por medios locales.

La pareja era conocida en la industria de los restaurantes locales y habían recibido premios recientes del sector, según las mismas fuentes.

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Agencia EFE
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