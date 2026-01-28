Muerte de un nicaragüense en campo de detención de Texas fue declarada suicidio, según el 9-1-1

Un nicaragüense que murió en un campo de detención de Texas días después de haber sido detenido por agentes de inmigración en Minnesota parecía haber muerto por suicidio, según una llamada al 9-1-1 y registros divulgados el miércoles.

Víctor Manuel Díaz, de 36 años, fue encontrado por los guardias el 14 de enero en una habitación del Campamento East Montana en El Paso, Texas, después de que intentara suicidarse, según informó un funcionario del campamento en una llamada al 911 obtenida por The Associated Press a través de una solicitud de información pública.

“Estaban haciendo rondas y se lo acaban de encontrar con los pantalones atados al cuello, creo”, dijo la persona que llamó, que se identificó como un administrativo de sanidad llamado Luis González.

La muerte de Díaz fue al menos la tercera de un detenido alojado en Camp East Montana, que se inauguró el año pasado en Fort Bliss para albergar a 5,000 detenidos en el desierto, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Los defensores de los detenidos han denunciado un patrón de violencia, abusos y negligencia en el campamento. Una de las muertes anteriores se consideró homicidio.

Randall Kallinen, abogado de la familia de Díaz, dijo que sospechan de la afirmación de que su muerte fue un suicidio porque no estaba deprimido y se habría reunido con su madre, dos hijos y hermanos en Nicaragua si hubiera sido deportado.

“Incluso si se trata de un suicidio, ¿le ocurrió algo que le llevó al suicidio?”. preguntó Kallinen. “Todavía tiene que haber una investigación”.

El miércoles se dejaron mensajes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en busca de comentarios.

González no presenció el intento de suicidio de Díaz. Según otro informe de los servicios médicos de urgencias hecho público el miércoles, se sospecha que Díaz se ahorcó con una sábana. Las autoridades federales no han hecho públicos los resultados de la autopsia, pero han dicho que la muerte fue un “presunto suicidio”.

ICE detuvo a Díaz el 6 de enero, mientras los agentes recorrían Minneapolis en busca de personas que pudieran estar en el país ilegalmente. Después lo enviaron al extenso complejo de tiendas de campaña de Texas.

Díaz cruzó la frontera entre Estados Unidos y México en 2024, solicitó asilo y fue puesto en libertad. Más tarde, un juez ordenó su expulsión después de que no se presentara a una audiencia de inmigración, según el ICE.

Sus familiares en Nicaragua perdieron el contacto con Díaz después de que éste fuera a trabajar a un restaurante de las afueras el 6 de enero y se enteraran más tarde de que había sido detenido. El 15 de enero recibieron una llamada del ICE diciendo que Díaz había muerto. Los miembros de la familia “estaban incrédulos”, dijo Carlos Morales, presidente de la junta de Texas Nicaraguan Community, una organización sin fines de lucro que ayudó a la familia a recaudar dinero para repatriar los restos de Díaz a Nicaragua.

Una coalición de grupos y una congresista demócrata que representa a El Paso han pedido el cierre del Campamento East Montana.

Algunas de esas llamadas se produjeron tras la muerte, el 3 de enero, de Geraldo Lunas Campos, cubano de 55 años. El médico forense dictaminó que se trataba de un homicidio, alegando que los guardias le habían reprimido físicamente.

Un testigo ha descrito a los guardias esposando a Lunas Campos contra el suelo, y a uno de ellos asfixiándolo hasta que ya no podía respirar. El ICE ha declarado que los guardias intervinieron para intentar ayudar a Lunas Campos después de que intentara suicidarse, y que éste se resistió. Un funcionario del campamento dijo inicialmente a la policía que se trataba de un suicidio.

Los abogados de la familia de Lunas Campos han solicitado a un juez una orden de emergencia para impedir que el ICE deporte a los detenidos que presenciaron la pelea.

El ICE, que supervisa el campamento, anunció la muerte de Díaz el 18 de enero, diciendo que el personal de seguridad “encontró a Díaz inconsciente y sin respuesta en su habitación”. La agencia dijo que “murió de un presunto suicidio”, pero que la causa aún se estaba investigando.

Además de Lunas Campos y Díaz, el ICE anunció que el 3 de diciembre un inmigrante de Guatemala detenido en Camp East Montana murió tras ser trasladado a un hospital de El Paso para recibir atención médica. La agencia dijo que se sospechaba que Francisco Gaspar-Andres, de 48 años, había muerto de insuficiencia hepática y renal.

A diferencia de las dos muertes anteriores, el cuerpo de Díaz no fue enviado al forense del condado de El Paso para que le hicieran la autopsia. Kallinen dijo que un patólogo de las Fuerzas Armadas llevó a cabo la autopsia en Fort Bliss, y que le han dicho que podrían pasar meses hasta que se publiquen los resultados.

La persona que llamó al 911 en el caso dijo al operador que un equipo de médicos y enfermeras estaban trabajando para intentar reanimar a Díaz tras su intento de suicidio y que necesitaban una ambulancia.

Los paramédicos lo encontraron tumbado boca arriba en una cama de hospital sin latidos, según un informe de incidentes del Departamento de Bomberos de El Paso.

