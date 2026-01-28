Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Quita tus manos de Venezuela”: manifestante interrumpe a Marco Rubio en el Senado

Agentes de seguridad echaron al hombre de la sala por la fuerza

28 de enero de 2026 - 4:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de Estado, Marco Rubio, comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar la política del presidente Donald Trump hacia Venezuela tras la incursión militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro. (J. Scott Applewhite)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- Un manifestante interrumpió este miércoles la intervención del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Senado para informar sobre el plan de la administración de Donald Trump en Venezuela y le gritó que quitara sus manos del país sudamericano.

Desde la tribuna de espectadores, un hombre interrumpió la sesión alzando una pancarta y al grito de “manos fuera de Venezuela y de Cuba”, momentos antes de la primera intervención del jefe de la diplomacia estadounidense para dar cuenta de los planes en Venezuela.

Agentes de seguridad echaron al manifestante de la sala por la fuerza y el presidente del Comité de Exteriores, el republicano Jim Risch, se refirió al hombre antes de que abandonara la comparecencia: “Ya sabes lo que toca, directo a la cárcel y un año vetado en este comité”, aseguró.

El secretario de Estado Marco Rubio comparece ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en el Capitolio, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Photo/Mariam Zuhaib)
El secretario de Estado Marco Rubio comparece ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en el Capitolio, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Photo/Mariam Zuhaib) (Mariam Zuhaib)

Durante su intervención en la Cámara Alta, Rubio insistió en la idea de una Venezuela “democrática, próspera y amigable”, aunque no descartó el uso de la fuerza si el Gobierno de la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez, no coopera plenamente con Washington.

Rubio fue cuestionado por los legisladores acerca de las motivaciones de la Administración en Venezuela y de los detalles sobre la operación que culminó con la captura y arresto del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Algunos demócratas criticaron que el Gobierno no informara al Congreso de los planes en el país latinoamericano, así como que el presidente decida “gastar tanto en Venezuela” en vez de centrarse en mejorar el costo de vida de los estadounidenses.

Tags
Breaking NewsMarco RubioDepartamento de Estado de Estados UnidosVenezuelaCubaSenado de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: