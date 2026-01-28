Estados unidos detiene a 16 personas en Minneapolis por “obstaculizar” a agentes de inmigración

Mineápolis- La Administración del presidente Donald Trump detuvo este miércoles a 16 personas en Minneapolis en medio de la tensión por los operativos de agentes federales de inmigración que ha dejado el saldo de dos estadounidenses fallecidos.

Los detenidos son acusados de supuestamente haber agredido a fuerzas del orden, según anunció la fiscal general Pam Bondi en su cuenta de X y quien aseguró que se encuentra en la ciudad.

“Esperamos que se produzcan más arrestos”, agregó Bondi en su publicación y dijo que los 16 detenidos serán acusados de “obstaculizar” el trabajo de sus agentes.

Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció.

La fiscal general publicó los nombres de todos los detenidos seguido de sus fotografías siendo escoltados por agentes de la Departamento de Seguridad Nacional (HSI).

Los arrestos suceden bajo un clima de tensión en Minneapolis y dos días después de que Trump enviara al zar fronterizo, Tom Homan, para tomar control de los operativos de las fuerzas federales, luego de que el enfermero de 37 años, Alex Pretti, muriera el sábado a tiros por parte de dos agentes de la Patrulla Fronteriza.

