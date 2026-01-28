Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados unidos detiene a 16 personas en Minneapolis por “obstaculizar” a agentes de inmigración

La fiscal general publicó los nombres de los detenidos

28 de enero de 2026 - 4:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Manifestantes se reúnen durante una concentración contra la aplicación de las leyes federales de inmigración en la Plaza del Tribunal Federal el martes 27 de enero de 2026, en Minneapolis. (AP Photo/Adam Gray) (Adam Gray)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Mineápolis- La Administración del presidente Donald Trump detuvo este miércoles a 16 personas en Minneapolis en medio de la tensión por los operativos de agentes federales de inmigración que ha dejado el saldo de dos estadounidenses fallecidos.

Los detenidos son acusados de supuestamente haber agredido a fuerzas del orden, según anunció la fiscal general Pam Bondi en su cuenta de X y quien aseguró que se encuentra en la ciudad.

“Esperamos que se produzcan más arrestos”, agregó Bondi en su publicación y dijo que los 16 detenidos serán acusados de “obstaculizar” el trabajo de sus agentes.

Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció.La persona fue baleada en medio de la ofensiva migratoria de la administración del presidente Donald Trump, dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz.Alex Pretti fue descrito por amigos y familiares como una persona humana, preocupada por la situación de su país, y en total desacuerdo con la manera en que los agentes federales de inmigracón se conducen en la ciudad.
1 / 34 | Tiroteo mortal en Minneapolis: fallece hombre baleado por agentes federales durante redada migratoria. Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció. - Abbie Parr

La fiscal general publicó los nombres de todos los detenidos seguido de sus fotografías siendo escoltados por agentes de la Departamento de Seguridad Nacional (HSI).

Los arrestos suceden bajo un clima de tensión en Minneapolis y dos días después de que Trump enviara al zar fronterizo, Tom Homan, para tomar control de los operativos de las fuerzas federales, luego de que el enfermero de 37 años, Alex Pretti, muriera el sábado a tiros por parte de dos agentes de la Patrulla Fronteriza.

En la ciudad se espera que esta noche decenas de manifestantes se den cita frente al hospital en el que trabajaba Pretti para rendirle un homenaje y para seguir con las exigencias de justicia por su muerte, así como la de Renee Good, otra estadounidense que murió a tiros por un agente federal el pasado 7 de enero.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
El diario de hoy
miércoles, 28 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
