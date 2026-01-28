Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hombre arroja sustancia desconocida a representante federal Ilhan Omar en asamblea en Minneapolis

El hombre fue sometido y sacado de la sala mientras la legisladora continuó en la asamblea

28 de enero de 2026 - 10:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un hombre es sometido tras rociar una sustancia desconocida sobre la representante federal por Minnesota Ilhan Omar durante un foro público celebrado el martes 27 de enero de 2026 en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un hombre roció a la representante federal Ilhan Omar con una sustancia desconocida antes de ser sometido durante una asamblea pública realizada el martes en Minneapolis, donde las tensiones por las redadas migratorias del gobierno federal han llegado a un punto crítico después de que agentes mataran a tiros a un enfermero de cuidados intensivos y a una madre de tres hijos este mes.

El público aplaudió cuando el hombre, que llevaba una chaqueta negra, fue inmovilizado y maniatado. En un video del incidente se podía escuchar a alguien en la multitud diciendo: “Oh Dios mío, le roció algo”. Omar continuó con la asamblea después de que el hombre fuera sacado de la sala.

Poco antes de eso, Omar pidió la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La policía de Minneapolis no respondió por el momento a una llamada telefónica y un mensaje de correo electrónico en busca de información sobre el incidente y si alguien fue arrestado.

La Casa Blanca no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios el martes por la noche.

El presidente Donald Trump ha criticado frecuentemente a Omar y ha intensificado los ataques verbales contra ella en los últimos meses al centrar su atención en Minneapolis.

Durante una reunión del gabinete en diciembre, la llamó “basura” y agregó que “sus amigos son basura”.

Horas antes el martes, Trump criticó a Omar mientras hablaba ante una multitud en Iowa, y dijo que su gobierno sólo permitiría la entrada de inmigrantes que “puedan demostrar que aman a nuestro país”.

“Tienen que estar orgullosos, no como Ilhan Omar”, comentó, provocando fuertes abucheos al mencionar su nombre.

La representante federal Nancy Mace, una republicana de Carolina del Sur, criticó el ataque contra Omar.

“Estoy profundamente perturbada al enterarme de que la representante Ilhan Omar fue atacada en una asamblea pública hoy”, manifestó Mace a través de X. “Independientemente de lo vehementemente que esté en desacuerdo con su retórica —y lo estoy— ningún funcionario electo debería enfrentar ataques físicos. Esto no es lo que somos”.

El ataque ocurrió días después de que un hombre fuera arrestado en Utah por presuntamente golpear en la cara al representante federal Maxwell Frost, un demócrata de Florida, durante el Festival de Cine de Sundance y decir que Trump lo iba a deportar.

Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.La familia identificó al hombre asesinado como Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que protestaba contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump en su ciudad. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo durante una conferencia de prensa que Pretti había aparecido para "impedir una operación de aplicación de la ley."
1 / 21 | Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado. - Adam Gray
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
