Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Juez emite orden que impide deportar a ecuatoriano y su hijo de 5 años detenidos en Minnesota

Testigos del arresto alegan que las autoridades federales utilizaron al niño como “carnada” para atrapar a su padre

27 de enero de 2026 - 7:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los agentes federales han dicho que el padre estaba en Estados Unidos ilegalmente, sin ofrecer detalles. (Ali Daniels)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un juez federal emitió una orden temporal que prohíbe la deportación de un niño ecuatoriano de 5 años y su padre, cuya detención, realizada la semana pasada en Minnesota, se convirtió rápidamente en otro punto de discordia en las divisiones de Estados Unidos sobre la inmigración bajo el gobierno del presidente Donald Trump.

RELACIONADAS

El juez estadounidense Fred Biery dictaminó el lunes que cualquier deportación o traslado de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, queda suspendido mientras avanza el caso judicial.

Padre e hijo se encuentran ahora en un centro de detención familiar en Dilley, Texas, cerca de San Antonio.

Fueron detenidos la semana pasada fuera de su casa en Minnesota. Vecinos y autoridades escolares dicen que los agentes federales de inmigración usaron al niño de preescolar como “carnada” al decirle que llamara a la puerta de su casa para que su madre respondiera.

El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esa descripción de los hechos como una “mentira absoluta”. Afirmó que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en su entrada.

Hasta el momento, la abogada de Ramos, Jennifer Scarborough, no ha respondido a los mensajes telefónicos o de correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios. El Departamento de Seguridad Nacional envió una respuesta donde solo reitera su versión de los hechos e insiste en que no arrestaron ni apuntaron al niño. En su declaración no se abordó la orden judicial del juez.

Los agentes federales han dicho que el padre estaba en Estados Unidos ilegalmente, sin ofrecer detalles. Stephen Miller, el subjefe de Despacho de la Casa Blanca, dijo que el hombre ingresó al país en diciembre de 2024.

El abogado de la familia señaló que tenía una solicitud de asilo pendiente que le permitía permanecer en el país.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsInmigrantesMinneapolisMinnesotaServicio de Inmigración y Control de Aduanas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 27 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: