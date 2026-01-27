Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Informe revela abusos y uso de elementos tóxicos en un centro migratorio en Florida

También se reportó el uso de gas pimienta sobre los reclusos como castigo

27 de enero de 2026 - 6:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La investigación también reportó que nueve personas sufrieron intoxicación por monóxido de carbono mientras trabajaban en la cocina del centro en 2021, incluidos seis migrantes. (Rebecca Blackwell)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una coalición de investigadores y organizaciones ambientales y civiles denunció este martes el abuso sistemático que sufrieron durante años miles de detenidos de un centro migratorio estadounidense en los Everglades (Florida), que incluyó la exposición a concentraciones tóxicas de pesticidas y el uso de gas pimienta sobre los reclusos como castigo.

RELACIONADAS

Estos excesos fueron reportados entre 2008 y 2022 en el Centro de Detención del Condado de Glades, por el que pasaron miles de migrantes durante ese periodo, según el informe ‘Tierra Dulce, Trato Amargo’ publicado hoy por la coalición.

El centro en cuestión fue erigido para convertirse en el empleador más grande al margen de la industria agrícola del condado, que está especialmente dedicado al cultivo de caña de azúcar, pero acabó convirtiéndose en “un lugar de violencia ambiental y carcelaria”.

En este sentido, el informe rescató tres episodios especialmente preocupantes para la salud de los migrantes detenidos que sucedieron en ese periodo.

A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño.Alligator Alcatraz’ está ubicado en un paraje natural repleto de humedales y de gran valor ecológico por la fauna y la vegetación que acoge. Apenas unas decenas de kilómetros lo separan del Parque Nacional de los Everglades.La apertura del centro vino acompañada de críticas por parte de políticos locales y grupos ambientalistas. Sus denuncias se centran en que la celeridad con la que se erigió la infraestructura es incompatible con el cumplimiento de las leyes ambientales.
1 / 18 | "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

En el primero de ellos, denunció que fueron rociados con pesticidas en concentraciones tóxicas durante la pandemia de la covid-19 después de que se registrara en su interior una de las tasas de contagio más altas del país.

El rociado, no obstante, tenía lugar con ellos dentro y en proporciones que superaron 64 veces el límite permitido por las leyes federales. Esto ocasionó dolores y problemas respiratorios en varios migrantes, por una exposición que a largo plazo también puede tener efectos sobre el sistema reproductor.

La investigación también reportó que nueve personas sufrieron intoxicación por monóxido de carbono mientras trabajaban en la cocina del centro en 2021, incluidos seis migrantes. Aunque cuatro de los reclusos fueron hospitalizados de forma inmediata, al resto de personas se les obligó a permanecer sirviendo la cena antes de ser llevadas a la unidad médica del lugar.

La calidad del aire del centro también se vio afectada por el uso de gas pimienta como método de castigo para los reclusos. Según el informe, el personal del centro empleó este aerosol cuando los detenidos solicitaban necesidades básicas o papel higiénico, y fue especialmente usado contra personas de raza negra.

“Estos peligros hicieron que el aire dentro de la cárcel fuera irrespirable y castigaron colectivamente a las personas detenidas, que no podían respirar libremente dentro de estas instalaciones”, dijo la autora principal de la investigación y profesora adjunta de Antropología en la Universidad de Stanford, Emma Shaw Crane.

Además de las malas condiciones para los reclusos, la coalición sostuvo que el centro migratorio “drenó y desvió fondos públicos” a tenedores de bonos de otros estados, en lugar de generar la prosperidad prometida.

“Este informe revela un sistema de detención que deshumaniza a las personas y las perjudica profundamente. Glades no es una anomalía; refleja cómo la detención de inmigrantes inflige un sufrimiento profundo y duradero a las personas y las comunidades”, afirmó en un comunicado la directora de programas de AFSC Florida, Guadalupe Cruz.

Tags
Breaking NewsFloridaDonald TrumpInmigrantes
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 27 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: