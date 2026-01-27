Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

UPS retira la flota de aviones implicados en el accidente mortal de Kentucky

La Administración Federal de Aviación suspendió los vuelos de todos los MD-11

27 de enero de 2026 - 3:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un MD-11F aparcado en el Hangar de Mantenimiento Norte de UPS, el 8 de noviembre de 2025, en Louisville, Ky. (AP Photo/Jon Cherry, File) (Jon Cherry)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Louisville - UPS anunció el martes que ha retirado su flota de aviones de carga McDonnell Douglas MD-11 pocos meses después de que uno se estrellara durante el despegue, causando 15 muertos en Louisville.

RELACIONADAS

La consejera delegada, Carol Tome, dijo durante una llamada sobre los beneficios del cuarto trimestre que UPS decidió “acelerar nuestros aviones y retirar todos los aviones MD-11 de nuestra flota”.

En el accidente ocurrido el 4 de noviembre en Louisville murieron los tres tripulantes del avión y otras 12 personas que se encontraban en tierra a las afueras del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali. El motor izquierdo del avión se había desprendido del ala, y el avión sólo pudo ascender unos 9 metros antes de estrellarse.

La Administración Federal de Aviación suspendió los vuelos de todos los MD-11 tras el accidente. En un comunicado emitido el martes, la FAA indicó que sigue examinando “todos los hechos y circunstancias” para decidir si los MD-11 pueden volver a volar.

Los MD-11 representaban alrededor del 9% de la flota de UPS, y la compañía incurrió en un cargo después de impuestos de 137 millones de dólares al darlos de baja, dijo Tome.

El avión de carga McDonnell Douglas MD-11 es un avión trimotor de cuerpo ancho que entró en servicio el 20 de diciembre de 1990. Aunque comenzó como un avión de pasajeros, también se utiliza para transportar carga. La imagen muestra el MD-11 de la flota de la empresa de logística UPS que se estrelló el 4 de noviembre de 2025, como el vuelo UPS 2976, en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en Louisville, Kentucky.La imagen es la primera de una secuencia de seis fotos publicadas por la Junta Nacional de Seguridad en la Transportación (NTSB) que muestra lo que provocó que el avión se estrellara. La foto muestra al MD-11 con número de serie 48417, fabricado en 1991, durante el proceso de despegue.La investigación del NTSB reveló, de momento, que el avión estuvo en tierra por seis semanas para reparar fisuras en uno de sus tanques de combustible. Los mecánicos luego encontraron corrosión en dos vigas estructurales del fuselaje. El avión regresó a servicio una semanas antes del accidente.
1 / 10 | Tragedia en Kentucky: así fue como avión de UPS se estrelló poco tiempo después de despegar. El avión de carga McDonnell Douglas MD-11 es un avión trimotor de cuerpo ancho que entró en servicio el 20 de diciembre de 1990. Aunque comenzó como un avión de pasajeros, también se utiliza para transportar carga. La imagen muestra el MD-11 de la flota de la empresa de logística UPS que se estrelló el 4 de noviembre de 2025, como el vuelo UPS 2976, en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en Louisville, Kentucky. - WikiCommons / Colin Brown

Tome dijo que la empresa recibiría 18 nuevos Boeing 767 en los próximos 15 meses para reconstruirlos. Dijo que durante la temporada alta de vacaciones, UPS tuvo que traer aviones de otras partes del mundo, aumentar el volumen de transporte terrestre y alquilar aviones adicionales.

“Estoy increíblemente orgulloso de nuestro equipo de Worldport y de cómo han respondido a este accidente”, declaró Tome. “Y me gustaría dar las gracias a la comunidad de Louisville, así como a nuestros socios empresariales e industriales, por sus muestras de apoyo”.

Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, los investigadores hallaron grietas en algunas de las piezas que sujetaban el motor al ala del avión de UPS. Esas grietas no habían sido detectadas en el mantenimiento regular. La última inspección de esas piezas clave del soporte del motor fue en 2021.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Breaking NewsKentucky
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
