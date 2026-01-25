Varios republicanos exigen investigación tras asesinato de un enfermero a manos de ICE en Minneapolis

WASHINGTON - Un puñado de republicanos pidió una investigación más profunda de las tácticas federales de inmigración después de que un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos disparó fatalmente a un hombre en Minneapolis, una primera señal de que el recuento de los hechos por parte de la administración del presidente Donald Trump podría enfrentarse a un escrutinio bipartidista.

El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes solicitó el testimonio de los responsables del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, y afirmó que “mi máxima prioridad sigue siendo mantener la seguridad de los estadounidenses”.

El representante Andrew Garbarino, republicano de Nueva York, dijo en un comunicado que se toma en serio la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional y que “el Congreso tiene la importante responsabilidad de garantizar la seguridad de las fuerzas del orden y de las personas a las que sirven y protegen.”

Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.

Los senadores republicanos Thom Tillis, de Carolina del Norte, y Bill Cassidy, de Luisiana, también pidieron más información sobre el tiroteo contra Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que murió asesinado el sábado. En una publicación en las redes sociales, Tillis pidió una “investigación exhaustiva e imparcial” y dijo que “cualquier funcionario de la administración que se apresure a juzgar e intente cerrar una investigación antes de que comience está haciendo un daño increíble a la nación y al legado del presidente Trump.”

Cassidy dijo que el tiroteo era “increíblemente inquietante” y que la “credibilidad de ICE y DHS están en juego”. Él también presionaba para “una completa investigación conjunta federal y estatal”.

Los funcionarios de la Administración se mantuvieron firmes en su defensa de las duras tácticas de control de la inmigración en la ciudad de Minnesota, culpando a los demócratas del estado y a las fuerzas de seguridad locales de no colaborar con ellos. El Partido Republicano en general se hizo eco de ese sentimiento o permaneció en silencio tras el tiroteo.

Pero las peticiones de una investigación por parte de algunos republicanos sugieren que la Casa Blanca podría enfrentarse al menos a cierto rechazo dentro del partido en su rápido esfuerzo por calificar a Pretti, que protestó contra las medidas migratorias de Trump. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, se refirió a Pretti en mensajes en las redes sociales como “asesino” y “terrorista doméstico”. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que Pretti se presentó para “impedir una operación de aplicación de la ley.”

Tiroteo mortal en Minneapolis: fallece hombre baleado por agentes federales durante redada migratoria. Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció.

El asesinato de Pretti se produce en un momento delicado para el Partido Republicano, que se prepara para un difícil año de elecciones de mitad de mandato. Trump ha fomentado una sensación de caos en el escenario mundial, llevando a la alianza de la OTAN al borde del abismo la semana pasada al presionar a Dinamarca para que cediera el control de Groenlandia a Estados Unidos, al tiempo que intensificaba una disputa con el primer ministro de Canadá. Mientras tanto, la aprobación de su gestión de la inmigración -durante mucho tiempo un activo político para el presidente y el Partido Republicano- ha caído desde que asumió el cargo en enero de 2025.

Como mínimo, algunos republicanos piden una desescalada en Minneapolis.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, dijo en el programa “State of the Union” de CNN que el tiroteo fue una “verdadera tragedia” y que Trump tiene que decir a los estadounidenses cuál es el “final del juego”.

“A nadie le gusta que los federales vengan a sus estados”, dijo Stitt. “¿Y cuál es el objetivo ahora mismo? ¿Es deportar a todos y cada uno de los ciudadanos no estadounidenses? No creo que eso sea lo que quieren los estadounidenses”.

Y añadió: “Ahora mismo, los ánimos están como locos y tenemos que calmar esto”.

Haciéndose eco de las críticas de la administración de que las fuerzas de seguridad locales no están cooperando con los funcionarios federales, el representante James Comer, republicano de Kentucky, sugirió que la administración centre sus esfuerzos de inmigración en otra parte.

“Si yo fuera el presidente Trump, casi pensaría en si el alcalde y el gobernador van a poner a nuestros funcionarios de ICE en peligro y existe la posibilidad de perder más vidas inocentes o lo que sea, entonces tal vez ir a otra ciudad y dejar que la gente de Minneapolis decida ¿queremos seguir teniendo a todos estos ilegales?”, dijo. “Creo que la gente de Minnesota se rebelaría contra sus dirigentes”.

