Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Varios republicanos exigen investigación tras asesinato de un enfermero a manos de ICE en Minneapolis

Alex Pretti tenía 37 años y laboraba como enfermero en un hospital de veteranos

25 de enero de 2026 - 2:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, dijo en el programa “State of the Union” de CNN que el tiroteo fue una “verdadera tragedia” y que Trump tiene que decir a los estadounidenses cuál es el “final del juego”. (Markus Schreiber)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

WASHINGTON - Un puñado de republicanos pidió una investigación más profunda de las tácticas federales de inmigración después de que un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos disparó fatalmente a un hombre en Minneapolis, una primera señal de que el recuento de los hechos por parte de la administración del presidente Donald Trump podría enfrentarse a un escrutinio bipartidista.

El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes solicitó el testimonio de los responsables del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, y afirmó que “mi máxima prioridad sigue siendo mantener la seguridad de los estadounidenses”.

El representante Andrew Garbarino, republicano de Nueva York, dijo en un comunicado que se toma en serio la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional y que “el Congreso tiene la importante responsabilidad de garantizar la seguridad de las fuerzas del orden y de las personas a las que sirven y protegen.”

Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.La familia identificó al hombre asesinado como Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que protestaba contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump en su ciudad. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo durante una conferencia de prensa que Pretti había aparecido para "impedir una operación de aplicación de la ley."
1 / 21 | Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado. - Adam Gray

Los senadores republicanos Thom Tillis, de Carolina del Norte, y Bill Cassidy, de Luisiana, también pidieron más información sobre el tiroteo contra Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que murió asesinado el sábado. En una publicación en las redes sociales, Tillis pidió una “investigación exhaustiva e imparcial” y dijo que “cualquier funcionario de la administración que se apresure a juzgar e intente cerrar una investigación antes de que comience está haciendo un daño increíble a la nación y al legado del presidente Trump.”

Cassidy dijo que el tiroteo era “increíblemente inquietante” y que la “credibilidad de ICE y DHS están en juego”. Él también presionaba para “una completa investigación conjunta federal y estatal”.

Los funcionarios de la Administración se mantuvieron firmes en su defensa de las duras tácticas de control de la inmigración en la ciudad de Minnesota, culpando a los demócratas del estado y a las fuerzas de seguridad locales de no colaborar con ellos. El Partido Republicano en general se hizo eco de ese sentimiento o permaneció en silencio tras el tiroteo.

Pero las peticiones de una investigación por parte de algunos republicanos sugieren que la Casa Blanca podría enfrentarse al menos a cierto rechazo dentro del partido en su rápido esfuerzo por calificar a Pretti, que protestó contra las medidas migratorias de Trump. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, se refirió a Pretti en mensajes en las redes sociales como “asesino” y “terrorista doméstico”. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que Pretti se presentó para “impedir una operación de aplicación de la ley.”

Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció.La persona fue baleada en medio de la ofensiva migratoria de la administración del presidente Donald Trump, dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz.Alex Pretti fue descrito por amigos y familiares como una persona humana, preocupada por la situación de su país, y en total desacuerdo con la manera en que los agentes federales de inmigracón se conducen en la ciudad.
1 / 34 | Tiroteo mortal en Minneapolis: fallece hombre baleado por agentes federales durante redada migratoria. Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció. - Abbie Parr

El asesinato de Pretti se produce en un momento delicado para el Partido Republicano, que se prepara para un difícil año de elecciones de mitad de mandato. Trump ha fomentado una sensación de caos en el escenario mundial, llevando a la alianza de la OTAN al borde del abismo la semana pasada al presionar a Dinamarca para que cediera el control de Groenlandia a Estados Unidos, al tiempo que intensificaba una disputa con el primer ministro de Canadá. Mientras tanto, la aprobación de su gestión de la inmigración -durante mucho tiempo un activo político para el presidente y el Partido Republicano- ha caído desde que asumió el cargo en enero de 2025.

Como mínimo, algunos republicanos piden una desescalada en Minneapolis.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, dijo en el programa “State of the Union” de CNN que el tiroteo fue una “verdadera tragedia” y que Trump tiene que decir a los estadounidenses cuál es el “final del juego”.

“A nadie le gusta que los federales vengan a sus estados”, dijo Stitt. “¿Y cuál es el objetivo ahora mismo? ¿Es deportar a todos y cada uno de los ciudadanos no estadounidenses? No creo que eso sea lo que quieren los estadounidenses”.

Y añadió: “Ahora mismo, los ánimos están como locos y tenemos que calmar esto”.

Haciéndose eco de las críticas de la administración de que las fuerzas de seguridad locales no están cooperando con los funcionarios federales, el representante James Comer, republicano de Kentucky, sugirió que la administración centre sus esfuerzos de inmigración en otra parte.

“Si yo fuera el presidente Trump, casi pensaría en si el alcalde y el gobernador van a poner a nuestros funcionarios de ICE en peligro y existe la posibilidad de perder más vidas inocentes o lo que sea, entonces tal vez ir a otra ciudad y dejar que la gente de Minneapolis decida ¿queremos seguir teniendo a todos estos ilegales?”, dijo. “Creo que la gente de Minnesota se rebelaría contra sus dirigentes”.

__

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsICE-HSIMinnesota
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 25 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: