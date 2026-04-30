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En menos de 48 horas: otro dron paraliza operaciones en aeropuerto de Bogotá

Como consecuencia, dos aviones comerciales realizaron “una aproximación frustrada” hasta la pista

30 de abril de 2026 - 12:37 PM

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Un avión en la pista después de aterrizar en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, Colombia. (Fernando Vergara)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un dron interrumpió este jueves, durante al menos 20 minutos, las operaciones en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, el segundo incidente de ese tipo en esa terminal luego de que el martes se suspendieran los despegues y aterrizajes por el avistamiento de otro vehículo aéreo no tripulado, informó la Aeronáutica Civil (Aerovicil).

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Según la autoridad aeronáutica, el dron fue detectado a las 5:20 hora local (10:20 GMT) en la localidad de Engativá, que colinda con el aeropuerto, lo que activó los protocolos para garantizar la seguridad de tripulaciones y pasajeros.

Como consecuencia, dos aviones comerciales tuvieron que realizar “una aproximación frustrada” hasta la pista del aeropuerto, una maniobra “estándar que garantiza la seguridad operacional”, aseguró la Aerocivil.

Las operaciones en El Dorado se mantuvieron paralizadas hasta las 5:44 hora local (10:44 GMT), agregó la información.

Este es el segundo dron que interrumpe las operaciones de El Dorado en menos de 48 horas. El primero fue visto el martes, después de las 18:30 hora local (23:30 GMT), sobre la plataforma internacional, lo que obligó a cancelar los despegues y aterrizajes por 45 minutos.

En ambos casos, las operaciones aéreas fueron interrumpidas mientras se realizaban inspecciones y verificaciones del perímetro para descartar riesgos y, una vez superada la situación, la terminal reanudó sus actividades con normalidad.

La entidad reiteró que el uso de drones en zonas cercanas a aeropuertos está estrictamente prohibido por el riesgo que representa para la aviación.

Estos dos incidentes se suman a otros recientes que han puesto bajo escrutinio la seguridad operacional en El Dorado, principal aeropuerto de Colombia.

Uno de los casos más relevantes ocurrió el 13 de marzo pasado, cuando un helicóptero militar ingresó sin autorización a trayectorias activas en medio de operaciones comerciales.

La Aerocivil concluyó en su informe final que el hecho obedeció a una cadena de fallas en la comunicación y en los procedimientos, lo que elevó el riesgo de colisión y evidenció vacíos en la gestión del tránsito aéreo.

Un mes antes había ocurrido otro incidente en el mismo aeropuerto, cuando un Airbus A320 de Latam con 163 personas a bordo tuvo que abortar el despegue porque un helicóptero de la Fuerza Aérea se cruzó en su trayectoria.

Además, este mes un avión de Lufthansa y otro de Qatar Cargo que estaban en la maniobra de aterrizaje estuvieron a corta distancia al aproximarse a la pista.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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