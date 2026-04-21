Trágico desenlace: policía resbala con aceite y muere arrollado por un camión en Bogotá

Un trágico accidente cobró la vida de un policía que se dirigía a iniciar su jornada laboral en la localidad de Kennedy, en el occidente de Bogotá.

El lamentable suceso ocurrió precisamente en la avenida Boyacá con calle 7c, en inmediaciones del barrio Castilla, ubicado en la localidad de Kennedy.

Según información preliminar de la Policía, el uniformado perdió el control de su motocicleta al deslizarse sobre una mancha de aceite en la vía, momento en el que fue arrollado por un camión que transitaba por el sector.

EL TIEMPO conoció el reporte inicial del siniestro. En él se lee que pasadas las 10 de la noche la Policía de Tránsito de Bogotá fue reportada por un choque entre una motocicleta y un vehículo de carga pesada.

El informe también revela la identidad del hombre que perdió la vida. Las autoridades lograron determinar que el sujeto se llamaba Leider Israel Gómez Torres y tenía 25 años.

PUBLICIDAD

La Policía maneja la hipótesis de que Gómez salía de su vivienda con rumbo a Suba. El sujeto tomó la avenida Boyacá al norte. A la altura de la fábrica abandonada de Bavaria había una mancha de aceite, en ese momento Gómez se resbaló y salió expulsado de su moto de placas NXA 23G.

“Lamentablemente pierde la vida el patrullero Leider Israel Gómez Torres, adscrito a la Policía Metropolitana de Bogotá, al CAI Rincón de Suba. Él iba desplazándose hasta allá porque recibía turno", explicó a Citytv el Brigadier Giovanny Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.

La vida del uniformado acabó cuando el conductor de un tractocamión cisterna no alcanzó a frenar a tiempo y le pasó por encima, generándole la muerte inmediatamente.

“Al parecer él maniobró su motocicleta particular y una mancha de acpm hizo que resbalara, venía un camión de tráfico pesado y lamentablemente lo golpeó y perdió la vida“, agregó Cristancho en el medio ya citado.

En cuanto al estado de salud del conductor del tractocamión cisterna, la Policía Metropolitana de Bogotá pudo confirmar que el hombre de 42 años, afiliado a la empresa ITL de transportes, resultó ileso.

A medida de que las autoridades realizaban el respectivo levantamiento del cuerpo y los Bomberos de Bogotá limpiaban el piso se generó un fuerte trancón en este importante corredor vial que conecta el sur con el norte de la capital.

Información entregada por parte de la Alcaldía de Bogotá revela que entre el 1 de enero y el 5 de abril del presente año, 162 personas han perdido la vida en las vías, lo que significa un incremento del 13 %, es decir, 18 personas más que en el mismo período de 2025.

PUBLICIDAD