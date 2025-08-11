Opinión
11 de agosto de 2025
Trump comparó a Washington D.C. con Bogotá y Ciudad de México y los llamó “los peores lugares en la Tierra”

El mandatario habló de la delincuencia que presuntamente enfrenta la capital estadounidense

11 de agosto de 2025 - 6:01 PM

El presidente Trump declaró emergencia de seguridad pública y manifestó que Pam Bondi, cabeza del Departamento de Justicia, será la encargada de asumir el mando de la policía en Washington con el fin de que los homicidios y la delincuencia bajen. (The Associated Press)
El presidente Donald Trump anunció el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. con el principal objetivo de combatir la delincuencia en la capital del país.

La tasa de asesinato en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, y Ciudad de México. Algunos lugares que escuchas como los peores lugares de la tierra son mucho más altos”, dijo el presidente.

El mandatario mostró su preocupación, ya que cada día aumenta la delincuencia en la capital del país, la cual presuntamente se ha triplicado desde el año 2023.

“En 2023, los asesinatos alcanzaron probablemente la tasa más alta de la historia. Dicen que hace 25 años, pero no saben qué significa eso, porque simplemente se remonta al pasado. 25 años no pueden ser peores. Nuestra capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales sedientos de sangre, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, drogadictos y personas sin hogar”, explicó.

Además, mostró un gráfico en el que afirmó que actualmente en la capital se registran 27 homicidios por cada 10,000 habitantes, “casi el doble de lo que sucede en Bogotá”.

El presidente Trump declaró emergencia de seguridad pública y manifestó que Pam Bondi, cabeza del Departamento de Justicia, será la encargada de asumir el mando de la policía en Washington con el fin de que los homicidios y la delincuencia bajen.

También nombró de manera interina al director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, el comisionado de policía de la ciudad.

“Invoco oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, y pongo al Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. bajo control federal directo”, agregó el mandatario.

