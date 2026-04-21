Hallan un cuerpo calcinado dentro de auto en San Juan

El cuerpo calcinado de una persona fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de hoy, martes, en San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:41 a.m., en la intersección de la carretera PR-1 con la calle Caneja, en Caimito.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre “una situación sospechosa en el área”.

“Al llegar, los agentes localizaron un vehículo incendiado y, posteriormente, el cuerpo de una persona baleada y calcinada en el interior del baúl”, apuntó la Uniformada, en un comunicado de prensa.

“En la escena también se ocuparon varios casquillos de bala”, agregó.

Por su parte, el teniente Alex Díaz indicó que después de ser notificados sobre un incendio, bomberos llegaron al lugar y extinguieron las llamas.

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“Pero es entonces cuando se descubre que hay un cuerpo humano en el área del baúl del vehículo”, dijo el teniente a TeleOnce. “El cuerpo quedó completamente calcinado”.

“La carrocería presenta varios impactos de bala y cerca del vehículo se levantaron 12 casquillos calibre 40″, agregó.

Agentes adscritos a la División de Homicidios de San Juan, junto con el fiscal de turno, se encuentran a cargo de la investigación.