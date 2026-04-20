Confirma Justicia: sospechosos por asesinato de policía en Ponce enfrentarán cargos estatales

La Fiscalía de Ponce radicará cargos estatales esta semana por el asesinato del policía estatal Eddie Santiago Renta, el pasado 10 de abril, en ese pueblo.

Así lo confirmó en la mañana del lunes la secretaria del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Lourdes Gómez Torres.

“El Departamento de Justicia sí va a radicar esta semana”, sostuvo Gómez Torres tras participar en la inauguración del “Expo Justicia 2026”, en San Juan.

Aunque aclaró que fecha “precisa no tenemos”, la funcionaria recalcó que “será esta semana”.

Con relación a si alguno de los sospechosos estaba cooperando en la pesquisa, la funcionaria aseguró que “no tengo esa información”.

Mientras, a preguntas de El Nuevo Día, Gómez Torres informó que radicarán contra los tres sospechosos cargos por “asesinato y armas”.

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1 / 13 | "Hoy se honran sus acciones": entre abrazos y solemnidad despiden al agente Eddie Santiago Renta. En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 13 "Hoy se honran sus acciones": entre abrazos y solemnidad despiden al agente Eddie Santiago Renta En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada. Jorge A Ramirez Portela Compartir

No detalló de inmediato el estatuto de la violación de armas que presentarán en las denuncias, pues no pueden ser las mismas que ya están radicadas en el Tribunal Federal en San Juan.

Un gran jurado federal acusó al trío específicamente por posesión de armas alteradas para disparar de forma automática y con el número de serie mutilado, mientras que uno de ellos también enfrenta un cargo por posesión ilegal de un arma por parte de un convicto.

En la esfera federal no han sido acusados por el asesinato, por lo que la Fiscalía de Ponce puede buscar dicho procesamiento.

Torres Gómez sostuvo que no se habían presentado las denuncias estatales porque los individuos “estaban en tratamiento médico”.

“Hubo que esperar al proceso de alta y luego (sus comparecencias ante) un magistrado federal”, comentó.

“Tengan la certeza de que esta semana se van a radicar los cargos”, afirmó. “Tenemos un compromiso”.

¿Qué ocurrió?

Los hechos donde el agente Santiago Renta perdió la vida fueron reportados el pasado 10 de abril, en el estacionamiento de la megatienda Sam’s, en Ponce.

Santiago Renta había intervenido para proteger a un agente encubierto que realizaba una transacción de compra con uno de los sospechosos, con el fin de obtener evidencia como parte de una investigación por la venta ilegal de armas.

De acuerdo con la denuncia, en ese momento, dos de los sospechosos apuntaban con armas de fuego al agente encubierto. Las autoridades estatales y federales luego identificaron a estos como Efraín Coimbre Lugo, de 28 años; José Ángel Colón Arroyo, alias “Coco”, de 23 años; y Noé Emmanuel Torres Santiago, de 24.

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Tras la intervención de Santiago Renta, inició un intercambio de disparos por el que luego murió, mientras que Colón Arroyo y Torres Santiago resultaron heridos y estuvieron varios días hospitalizados.

Una declaración jurada del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) alega que los disparos de Colón Arroyo fueron los que cobraron la vida del coronel, quien fue ascendido póstumamente.

“Según la Policía, mientras se enfrentaba a los sospechosos en un tiroteo, el agente de la Policía Santiago Renta fue alcanzado por disparos de Colón Arroyo”, señaló la denuncia federal.