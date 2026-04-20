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Confirma Justicia: sospechosos por asesinato de policía en Ponce enfrentarán cargos estatales

Se trata de un proceso paralelo al caso de armas que ya fue radicado a nivel federal

20 de abril de 2026 - 2:26 PM

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El policía Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente de agente al rango de coronel. (Jorge A Ramirez Portela)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La Fiscalía de Ponce radicará cargos estatales esta semana por el asesinato del policía estatal Eddie Santiago Renta, el pasado 10 de abril, en ese pueblo.

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Así lo confirmó en la mañana del lunes la secretaria del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Lourdes Gómez Torres.

“El Departamento de Justicia sí va a radicar esta semana”, sostuvo Gómez Torres tras participar en la inauguración del “Expo Justicia 2026”, en San Juan.

Aunque aclaró que fecha “precisa no tenemos”, la funcionaria recalcó que “será esta semana”.

Con relación a si alguno de los sospechosos estaba cooperando en la pesquisa, la funcionaria aseguró que “no tengo esa información”.

Mientras, a preguntas de El Nuevo Día, Gómez Torres informó que radicarán contra los tres sospechosos cargos por “asesinato y armas”.

En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada.El anuncio lo hizo la gobernadora Jenniffer González Colón durante el primer día del velatorio público, celebrado este miércoles en el coliseo Dolores “Toyita” Martínez, hasta donde llegaron familiares, amigos y allegados para despedir a un servidor “extraordinario”.Santiago Renta murió durante la tarde del viernes, 10 de abril, luego de ser fatalmente baleado en medio de un operativo en el estacionamiento de la megatienda Sam’s en Ponce, donde se llevaría a cabo una transacción “controlada” de ventas de armas.
1 / 13 | "Hoy se honran sus acciones": entre abrazos y solemnidad despiden al agente Eddie Santiago Renta. En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada. - Jorge A Ramirez Portela

No detalló de inmediato el estatuto de la violación de armas que presentarán en las denuncias, pues no pueden ser las mismas que ya están radicadas en el Tribunal Federal en San Juan.

Un gran jurado federal acusó al trío específicamente por posesión de armas alteradas para disparar de forma automática y con el número de serie mutilado, mientras que uno de ellos también enfrenta un cargo por posesión ilegal de un arma por parte de un convicto.

En la esfera federal no han sido acusados por el asesinato, por lo que la Fiscalía de Ponce puede buscar dicho procesamiento.

Torres Gómez sostuvo que no se habían presentado las denuncias estatales porque los individuos “estaban en tratamiento médico”.

“Hubo que esperar al proceso de alta y luego (sus comparecencias ante) un magistrado federal”, comentó.

“Tengan la certeza de que esta semana se van a radicar los cargos”, afirmó. “Tenemos un compromiso”.

¿Qué ocurrió?

Los hechos donde el agente Santiago Renta perdió la vida fueron reportados el pasado 10 de abril, en el estacionamiento de la megatienda Sam’s, en Ponce.

Santiago Renta había intervenido para proteger a un agente encubierto que realizaba una transacción de compra con uno de los sospechosos, con el fin de obtener evidencia como parte de una investigación por la venta ilegal de armas.

De acuerdo con la denuncia, en ese momento, dos de los sospechosos apuntaban con armas de fuego al agente encubierto. Las autoridades estatales y federales luego identificaron a estos como Efraín Coimbre Lugo, de 28 años; José Ángel Colón Arroyo, alias “Coco”, de 23 años; y Noé Emmanuel Torres Santiago, de 24.

Tras la intervención de Santiago Renta, inició un intercambio de disparos por el que luego murió, mientras que Colón Arroyo y Torres Santiago resultaron heridos y estuvieron varios días hospitalizados.

Una declaración jurada del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) alega que los disparos de Colón Arroyo fueron los que cobraron la vida del coronel, quien fue ascendido póstumamente.

“Según la Policía, mientras se enfrentaba a los sospechosos en un tiroteo, el agente de la Policía Santiago Renta fue alcanzado por disparos de Colón Arroyo”, señaló la denuncia federal.

Coimbre Lugo, quien manejaba el auto en el que se transportaban los pistoleros, huyó de la escena, pero se entregó al día siguiente. ATF indicó que confesó su participación en los hechos.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsAsesinato de policíasNegociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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