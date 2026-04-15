“El nombre de Eddie no se olvida”: ascienden póstumamente al agente asesinado en Ponce

Juana Díaz - En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada.

El anuncio lo hizo la gobernadora Jenniffer González Colón durante el primer día del velatorio público, celebrado este miércoles en el coliseo Dolores “Toyita” Martínez, hasta donde llegaron familiares, amigos y allegados para despedir a un servidor “extraordinario”.

“Hoy estamos aquí en recordación de la vida del agente Eddie Santiago Renta. Creo que ninguno quisiera que estuviéramos aquí”, expresó la mandaria, quien llegó al recinto acompañada de su esposo, el primer caballero José Yovín Vargas Llavona.

En su alocución, González Colón le extendió un abrazo y sus condolencias a la familia de Santiago Renta. “Hoy estamos aquí para decirle a su familia que esto no pasa en vano y vamos a estar buscando los recursos para que cosas con estas no se repitan”, afirmó.

PUBLICIDAD

A tono con lo anterior, el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, destacó que Santiago Renta “honró la placa todos los días y cumplió con su misión hasta el final”.

“Fue ejemplo de liderazgo y, por eso, le otorgamos el ascenso”, comentó.

En el coliseo donde se realizaban los actos, la escena era profundamente conmovedora. El féretro de Santiago Renta, de 43 años, ocupaba el centro, cubierto con la bandera de Puerto Rico, rodeado por arreglos florales y por una guardia de honor que se mantenía firme.

“A su familia, gracias porque su sacrificio también es parte de su legado, y hoy, con respeto y con honor, el nombre de Eddie no se olvida, hoy se honran sus acciones”, agregó González Falcón, en la ceremonia que reunió a la plana mayor de la agencia de orden público.

Santiago Renta tenía más de dos décadas de servicio en la Policía. De esos, 13 años los había pasado laborando para la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, donde fungía como enlace de un agente encubierto a quien le salvó la vida.

El agente —quien estaba casado y era padre de un hijo, aunque crió a otros cuatro como propios— nació en Ponce, pero se crió en Juana Díaz y, por sus virtudes, se ganó el cariño de muchos, una realidad que quedó demostrada con la asistencia a su funeral.

Hasta el lugar llegaron agentes estatales y federales, legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP), así como varios jefes de agencia, quienes expresaron sus condolencias a la familia del coronel.

PUBLICIDAD

Entre los presentes estaban los jefes de los Departamentos de Corrección y Justicia, Francisco Quiñones y Lourdes L. Gómez Torres, respectivamente. También estuvo el nuevo jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Carlos Goris, entre otros.

Santiago Renta murió durante la tarde del viernes, 10 de abril, luego de ser fatalmente baleado en medio de un operativo en el estacionamiento de la megatienda Sam’s en Ponce, donde se llevaría a cabo una transacción “controlada” de ventas de armas.

El coronel falleció salvando la vida de un agente encubierto, quien acudió al velatorio público para dar sus condolencias a la viuda Elba I. González Correa, con quien Santiago Renta llevaba 22 años casado y de la cual era inseparable, según su estremecedor relato.

“Me dijo que mi esposo era un héroe, que Eddie le salvó la vida, que yo me sintiera orgullosa de él. Yo le dije que sí, que yo lo sabía, porque Eddie desde el primer instante que comenzó a trabajar con él, me dijo que él lo iba a defender contra quien sea y me siento orgullosa porque así lo hizo. Él está muy afligido”, precisó.

Para el agente encubierto, que “volvió a nacer” esa tarde del 10 de abril, cuando el operativo contra el tráfico ilegal de armas de fuego se convirtió en un presunto intento de robo que culminó con la muerte de Santiago Renta, este no era solo su enlace.

“Me dijo que era su hermano, que en tan poco tiempo él lo consideraba como su hermano”, relató la viuda, quien, a preguntas de El Nuevo Día, describió las virtudes de su esposo. “Como padre era excelente, como hijo, maravilloso, y como esposo, mucho mejor”, agregó.

PUBLICIDAD

“Eddie no tenía un no para nadie, Eddie fue un buen esposo y nunca nos separábamos. Solo en las horas de trabajo eran las únicas horas en las que estábamos separados porque todo el tiempo, el que nos conoce sabe, que estábamos juntos. El último mensaje fue ‘te amo’. Siempre lo voy a llevar en mi corazón”, subrayó.

Todos enfrentan cargos por posesión de un arma alterada para disparar en automático y con el número de serie mutilado. Pero Coimbre Lugo enfrenta un cargo adicional por posesión de un arma siendo una persona convicta, según la denuncia de la agencia.