¿Quién era Eddie Santiago Renta, el agente asesinado en operativo encubierto en Ponce?

Eddie Santiago Renta, de 49 años, quien murió como héroe salvando la vida de un agente encubierto en medio de un operativo en Ponce, cumpliría este mes 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, donde se desempeñaba en labores de investigación e inteligencia vinculadas a operativos de alto riesgo.

Como parte de su extensa carrera en la Uniformada, donde cumplía con el compromiso de combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades para mejorar la calidad de vida de la isla, Santiago Renta llevaba 13 años de trayectoria en la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

Asimismo, estaba casado y era padre de cuatro hijos, según indicó el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, quien ofreció este viernes estos detalles durante una conferencia de prensa en la Comandancia de Ponce, luego de que se registrara el lamentable tiroteo que culminó en la tragedia.

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“El agente Santiago es juanadino, familiar del legislador municipal del PNP (Partido Nuevo Progresista), Isaac Santiago”, reveló, por su parte, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, en unas emotivas declaraciones compartidas en sus redes sociales, donde expresa su pésame.

Lo que ocurrió

Durante la tarde del viernes, Santiago Renta, quien fungía como enlace de un agente encubierto, se encontraba participando en un operativo relacionado con una transacción de armas de fuego en el estacionamiento de la tienda Sam’s Club en Ponce.

De acuerdo con la información ofrecida por la Policía, el agente formaba parte del componente de seguridad que asistía al oficial encubierto que intervenía en la transacción, cuando los sospechosos habrían sacado armas de fuego, lo que desencadenó el tiroteo.

Como resultado de la balacera, Santiago Renta resultó herido de gravedad y fue trasladado de emergencia al Hospital Damas de Ponce, donde posteriormente se certificó su muerte.

Las autoridades indicaron que la intervención se desarrolló como parte de un operativo planificado y que, tras el incidente, se activaron los protocolos correspondientes, dando inicio a una investigación en la que participan agencias estatales y federales.

González Falcón explicó que el incidente ocurrió a la 1:00 p.m., cuando el agente y sus compañeros salvaron la vida de otro oficial encubierto. “Respondieron con valentía”, enfatizó González Falcón a la prensa.

“Hubo un momento donde estos delincuentes sacan sus armas de fuego para atentar contra el agente, para robarnos, no estamos seguros exactamente qué ocurrió. Eddie y su compañero reaccionaron para salvar a nuestro (agente) encubierto y ahí es que ocurre esta tragedia”, dijo el jefe de la Policía.

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