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Luto en la Policía: agente muere tras ser baleado durante una intervención en Ponce

Eddie Santiago salvó la vida de un agente encubierto, confirmó el superintendente de la Uniformada, Joseph González

10 de abril de 2026 - 1:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
Investigan el incidente.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico se vistió de luto este viernes tras la muerte de un agente que fue baleado en el estacionamiento de una megatienda en Ponce, convirtiéndose en el segundo uniformado que fallece en el cumplimiento del deber en lo que va de 2026.

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El primer caso se reportó en enero, cuando el coronel Aníbal Morales Aponte, de 53 años y miembro de la Unidad Motorizada de Caguas, murió tras permanecer varios días hospitalizado en condición crítica, luego que su motora fuera impactada por un vehículo.

“Hoy la Policía está de luto. Estamos con mucho dolor por la pérdida de uno de los nuestros. Hemos perdido un hombre valiente, comprometido con su deber”, dijo el superintendente, Joseph González, durante una rueda de prensa en la Comandancia de Ponce.

“Quiero darle el pesame a la familia, a la esposa, a la madre, padre, cuatro hijos, de nuestro agente Eddie Santiago Rentas, de 49 años. En este mes de abril, Eddie iba a cumplir 23 años en la Policía. Estaba asignado a la Unidad de Drogas”, agregó.

En cuanto al caso más reciente, la información preliminar apunta a que el agente, adscrito a la División de Drogas de Ponce, resultó herido de bala, este viernes, en el área del estacionamiento de la megatienda Sam’s Club, en el sector Lirios del Sur.

Tras el incidente violento, el uniformado, que contaba con más de 20 años de servicio en la agencia, fue transportado de emergencia hasta el Hospital Damas en Ponce, donde un médico certificó la ausencia de signos vitales, según el reporte actualizado.

La tragedia generó consternación no solo dentro de la Policía, que nuevamente enfrenta la pérdida de uno de los suyos, sino también en todo el país, donde estos hechos reavivan la preocupación por el riesgo que asumen los agentes en el cumplimiento de su deber.

“Se escuchó horrible. (Estaba) echando la compra cuando suenan los disparos. En cuestión de segundos, estaba eso lleno de policías”, relató una mujer en redes sociales, quien aseguró que se encontraba en el estacionamiento de la megatienda en ese momento.

Las detonaciones también quedaron captadas en una transmisión en vivo que realizaba un vendedor de autos cuando comenzó el tiroteo. Asimismo, vecinos de la zona relataron en redes sociales la angustia que sintieron al escuchar la gran cantidad de sirenas.

“Bueno, el helicóptero -de la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA)- después del tiroteo. Lamentablemente, falleció el policía. Un momento inesperado grabando un video y surge eso. Dios lo tenga en la gloria”, expresó el vendedor.

Tras la situación, dos hombres —uno de los cuales resultó herido de bala— fueron puestos bajo arresto, mientras continúa la búsqueda de un tercer individuo. El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce confirmó que los sujetos figuran como sospechosos.

Además, personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), la Unidad de Servicios Técnicos y la División de Homicidios trabajó la escena y se ocuparon múltiples casquillos de bala, al menos dos armas de fuego, bultos, máscaras y otras piezas de evidencia.

Asimismo, al menos dos vehículos resultaron con impactos de bala tras el tiroteo que provocó la movilización de un amplio contingente de agentes estatales y federales al lugar de los hechos, que se encontraba repleto de personas en ese momento.

La Policía confirmó que la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals) colaboran con la investigación.

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ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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