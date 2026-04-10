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Radican cargos por “hit and run” de motociclista en Puerto Nuevo

El caso se remonta a un accidente reportado el 1 de julio de 2022

10 de abril de 2026 - 12:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vista de Regla 6 se llevó a cabo este viernes. (alexis.cedeno)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Dayra Zoet Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, halló causa para arresto contra un hombre por un caso de “hit and run” ocurrido el 1 de julio de 2022 en la avenida José de Diego, en Puerto Nuevo.

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Infante Bosques evaluó la prueba presentada por la Fiscalía de San Juan contra Iván Pabón Muñoz, y le impuso una fianza de $40,000, la cual prestó mediante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ). Pabón Muñoz quedó en libertad, con grillete.

Pabón Muñoz enfrenta cargos por conducir en forma temeraria y en claro menosprecio a la seguridad y por no detenerse en la escena del accidente, delitos que penaliza la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito, confirmó la Policía de Puerto Rico en un informe.

Según la investigación policíaca, los hechos del caso se remontan al 1 de julio de 2022, a las 11:51 p.m., cuando ocurrió un accidente de tránsito de carácter fatal en la avenida Jesús T Piñeiro, intersección con la avenida José De Diego, en Puerto Nuevo.

Iván Pabón Muñoz, de 37 años y vecino de San Juan.
Iván Pabón Muñoz, de 37 años y vecino de San Juan. (Suministrada)

La pesquisa arrojó que el imputado, presuntamente, conducía un vehículo Honda Civic, cuando impactó por la parte posterior al motociclista Steven Carela Almonte, de 21 años y vecino de Bayamón, quien se encontraba detenido en un semáforo a bordo de en su motora Sanmen, YN150T, color anaranjada y del año 2021.

“En la colisión, Carela Almonte fue expulsado de su motora, cayendo al pavimento (y) perdiendo la vida en el acto. Tras el accidente, Pabón Muñoz abandonó la escena sin brindarle ayuda”, dice el reporte.

La agente investigadora Jonnelys De La Cruz Ramos, bajo la supervisión de la teniente Idamaris Morales y el sargento Martín Ríos Morales, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, consultó el caso con las fiscales Sarimar Andreu Pérez y Ana María Martínez Orama.

La vista preliminar quedó señalada para el 22 de abril.

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Breaking NewsHit and runAccidentesPolicía de Puerto RicoSeguridadSan Juan
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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