Radicarán cargos por muerte de joven gruero en caso de “hit and run” en Caguas

La Policía indicó que radicarán cargos contra la persona presuntamente responsable de atropellar y abandonar a un joven gruero el pasado 15 de diciembre en Caguas.

El fallecimiento de Armando A. Rodríguez Rodríguez, de 20 años de edad, fue reportado en el kilómetro 12.4 de la autopista PR-52.

Tras varios meses de investigación y reclamos de la familia por justicia, la Policía confirmó la determinación de presentar denuncias.

“Ya próximamente van a haber radicaciones de cargos”. El caso está completo y habrá radicación", sostuvo el inspector Robert Ramos, de la Superintendencia Auxilia de Investigaciones Criminales de la Policía, durante una conferencia de prensa hoy, en el Cuartel General.

“Ya (el caso) lo tiene el Ministerio Público. Cuando nos asignen la fecha, la vamos a estar dando, pero ya va a haber radicación”, agregó el oficial, sin ofrecer información adicional de los cargos o la persona señalada por los hechos.

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Los hechos

La Uniformada informó el caso de “hit and run” en un comunicado de prensa donde detalló, en ese momento, que “un hombre identificado como Armando A. Rodríguez Rodríguez, residente en Trujillo Alto, se encontraba en el área del paseo realizando labores de enganche de un vehículo con desperfectos mecánicos”.

El texto detalló que una persona que “conducía por el lugar en un auto a una velocidad que no le permitió el control y dominio del volante, se desvió a la derecha e impactó al peatón antes mencionado”.

“Acto seguido, dicho conductor continuó la marcha y abandonó la escena sin asistir al perjudicado, ni brindar información alguna”, apuntó.