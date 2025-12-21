Analizan vehículo vinculado a “hit and run” fatal de gruero en Caguas: “Se levantó material genético”

Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) analizaron el vehículo con el que habrían atropellado fatalmente a un joven gruero de 20 años el pasado lunes, en un caso que es investigado como un “hit and run”, en Caguas.

“Se levantó material genético”, sostuvo a El Nuevo Día el capitán Harry Solivan Díaz, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Caguas.

Sin embargo, no ofreció detalles adicionales sobre el análisis debido a que están a la espera de recibir los informes periciales con los resultados.

Mientras, el oficial señaló avances en la pesquisa, como la recopilación adicional de vídeos grabados por cámaras de seguridad.

“Tenemos mucha evidencia fílmica”, destacó el capitán, quien resaltó que “tenemos ya evidencia para nosotros, (para) en su momento, sostener el caso en el tribunal”.

“A nivel policíaco prácticamente hemos cubierto todos los ángulos. Lógicamente necesitamos de los informes periciales de Forenses. La evidencia fílmica la tenemos y se la daremos al fiscal para que la analice”, afirmó.

No obstante, anticipó que faltarían “unos días” para llegar al momento de determinar si ya están listos para una radicación de cargos.

Solivan Díaz recordó que la persona que fue citada para ser entrevistada con relación al caso guardó silencio por recomendación de sus abogados.

“Él se amparó en su derecho constitucional a no autoincriminarse y en su momento lo estaremos citando nuevamente”, acotó.

Asistía vehículo con desperfectos mecánicos

El accidente de tránsito se reportó el 15 de diciembre a las 6:17 p.m., confirmó la Policía.

El informe sostiene que, mientras Armando A. Rodríguez Rodríguez, de 20 años y residente en Trujillo Alto, “se encontraba en el área del paseo realizando labores de enganche de un vehículo con desperfectos mecánicos, una persona la cual conducía por el lugar en un auto a una velocidad que no le permitió el control y dominio del volante, se desvió a la derecha e impactó al peatón antes mencionado”.

Acto seguido, el conductor continuó la marcha y abandonó la escena sin asistir al perjudicado ni brindar información. Tras el impacto, Rodríguez Rodríguez murió en la escena debido a los traumas recibidos.

Un día después del accidente, el 16 de diciembre, decenas de operadores de grúas realizaron una caravana y se congregaron en Caguas para honrar la memoria del joven. De igual forma, exigieron justicia.

Entre lágrimas, su padre, Segismundo Rodríguez, expresó el profundo dolor que enfrenta la familia y pidió que la persona que causó el accidente se entregue.

“¿Ahora quién me llama? Él era el que me llamaba todas las mañanas. ¿Ahora quién me llama? Por culpa de un irresponsable”, dijo Rodríguez a Telemundo a su llegada a la sede del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) en San Juan.

