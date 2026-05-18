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Administración del recinto de Mayagüez de la UPR denuncia nuevo cierre de portones

El rector interino Miguel Muñoz hizo un llamado a acatar la orden de un juez de permitir el acceso

18 de mayo de 2026 - 1:29 PM

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Estudiantes del RUM han estado bajo una manifestación indefinida desde el 13 de abril. (Jorge A Ramirez Portela)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La administración del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) denunció en la mañana del lunes que manifestantes han bloqueado accesos al campus, por lo cual continúan las labores para abrir portones.

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El rector interino Miguel Muñoz Muñoz sostuvo que los trabajos para permitir acceso a través del que se conoce como el portón de Física fueron entorpecidos.

“Durante las gestiones realizadas en el portón de Física, estudiantes confrontaron a miembros de la Guardia Universitaria mientras se intentaba cumplir con las determinaciones judiciales relacionadas con la apertura de accesos al Recinto”, indicó el rector interino, mediante un comunicado de prensa.

La semana pasada, el juez Tomás Báez Collado, del Tribunal de Mayagüez, ordenó que se tienen que reabrir los accesos al recinto. Los ocho portones del campus habían sido cerrados o bloqueados por el sector estudiantil, estableció el juez, como parte de una manifestación indefinida desde el 13 de abril.

La administración del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) inició la mañana del martes la apertura de portones que habían permanecido bloqueados desde el mes pasado.La acción inició horas después que el juez Tomás Báez Collado ordenara que se permitiera el acceso al campus en medio de una manifestación decretada por el sector estudiantil.La apertura de portones en el recinto mayagüezano se dio en momentos en que estudiantes y empleados docentes se encontraban en San Juan, en una manifestación ante la sede de la Junta de Supervisión Fiscal.
1 / 9 | A un mes de la manifestación indefinida: abren los accesos al recinto de Mayagüez de la UPR. La administración del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) inició la mañana del martes la apertura de portones que habían permanecido bloqueados desde el mes pasado. - Jorge A Ramirez Portela

La administración universitaria señaló que manifestantes también se movilizaron a los portones de Barcelona y Finca Alzamora, y los cerraron. Ambos portones habían sido reabiertos por la Guardia Universitaria la semana pasada.

“Además, formaron cadenas humanas y se acostaron en los accesos de la institución”, estableció el rector interino.

El Consejo General de Estudiantes de Mayagüez había convocado a una asamblea extroardinaria para el jueves pasado, pero fue cancelada debido a la falta de un lugar para realizarla. Al momento, no se ha anunciado una nueva fecha, aunque este martes los estudiantes realizarán un pleno en modalidad virtual.

Las clases en el RUM, por directriz de Muñoz Muñoz, se ofrecen a distancia.

La Colectiva Estudiantil del RUM, en declaraciones escritas, indicó que continuarán las manifestaciones en los portones, dado que los reclamos estudiantiles no han sido atendidos.

Hemos retomado presencia activa en todos los portones; sin embargo, sabemos que esto se sostiene de manera saludable y segura solo si trabajamos en comunidad. Reconocemos que esta lucha no acaba, sin embargo, también reconocemos que, sin el apoyo físico y activo de nuestra comunidad universitaria, nuestras cuerpas, que tanto han aguantado, se cansan”, informó el movimiento, al establecer que condicionarán la presencia en los portones a que haya, al menos, 10 estudiantes en cada portón cuando se realicen conteos diarios a las 6:00 a.m., 1:00 p.m. y 10:00 p.m.

"Cruzaron nuestra línea de piquete": estudiantes del RUM sostienen que guardias universitarios abrieron uno de los portones

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Según estudiantes entrevistados por El Nuevo Día, los guardias, presuntamente, se aprovecharon de una reunión estudiantil para entrar al recinto y abrir el portón 108

La manifestación indefinida en el RUM se decretó sujeta a una serie de reclamos, entre ellos, la renuncia de la presidenta universitaria, Zayira Jordán Conde, y de Muñoz Muñoz, así como que se asignen más recursos económicos al sistema universitario.

El rector interino insistió en que hay “espacios de diálogo” para la comunidad universitaria y urgió a actuar “con prudencia y respeto mutuo”.

“Reiteramos nuestro llamado a que las manifestaciones puedan realizarse de manera pacífica y sin impedir el acceso de estudiantes, profesores y empleados al campus”, sostuvo Muñoz Muñoz.

Además de Mayagüez, las labores presenciales en el recinto de Río Piedras se encuentran interrumpidas, desde el 27 de abril, luego que los estudiantes decretaran una huelga indefinida.

El Consejo General de Estudiantes de Río Piedras convocó para este lunes, a las 10:00 a.m., una asamblea extraordinaria para discutir los acuerdos alcanzados con la rectora interina Mayra Charriez Cordero. A eso de las 11:00 a.m., el organismo estudiantil informó que realizarían una sesión informativa.

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Universidad de Puerto RicoUPRUPR en MayagüezRecinto Universitario de MayagüezRUMZayira Jordán Conde
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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