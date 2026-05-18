Administración del recinto de Mayagüez de la UPR denuncia nuevo cierre de portones
El rector interino Miguel Muñoz hizo un llamado a acatar la orden de un juez de permitir el acceso
18 de mayo de 2026 - 1:29 PM
18 de mayo de 2026 - 1:29 PM
La administración del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) denunció en la mañana del lunes que manifestantes han bloqueado accesos al campus, por lo cual continúan las labores para abrir portones.
El rector interino Miguel Muñoz Muñoz sostuvo que los trabajos para permitir acceso a través del que se conoce como el portón de Física fueron entorpecidos.
“Durante las gestiones realizadas en el portón de Física, estudiantes confrontaron a miembros de la Guardia Universitaria mientras se intentaba cumplir con las determinaciones judiciales relacionadas con la apertura de accesos al Recinto”, indicó el rector interino, mediante un comunicado de prensa.
La semana pasada, el juez Tomás Báez Collado, del Tribunal de Mayagüez, ordenó que se tienen que reabrir los accesos al recinto. Los ocho portones del campus habían sido cerrados o bloqueados por el sector estudiantil, estableció el juez, como parte de una manifestación indefinida desde el 13 de abril.
La administración universitaria señaló que manifestantes también se movilizaron a los portones de Barcelona y Finca Alzamora, y los cerraron. Ambos portones habían sido reabiertos por la Guardia Universitaria la semana pasada.
“Además, formaron cadenas humanas y se acostaron en los accesos de la institución”, estableció el rector interino.
El Consejo General de Estudiantes de Mayagüez había convocado a una asamblea extroardinaria para el jueves pasado, pero fue cancelada debido a la falta de un lugar para realizarla. Al momento, no se ha anunciado una nueva fecha, aunque este martes los estudiantes realizarán un pleno en modalidad virtual.
Las clases en el RUM, por directriz de Muñoz Muñoz, se ofrecen a distancia.
La Colectiva Estudiantil del RUM, en declaraciones escritas, indicó que continuarán las manifestaciones en los portones, dado que los reclamos estudiantiles no han sido atendidos.
“Hemos retomado presencia activa en todos los portones; sin embargo, sabemos que esto se sostiene de manera saludable y segura solo si trabajamos en comunidad. Reconocemos que esta lucha no acaba, sin embargo, también reconocemos que, sin el apoyo físico y activo de nuestra comunidad universitaria, nuestras cuerpas, que tanto han aguantado, se cansan”, informó el movimiento, al establecer que condicionarán la presencia en los portones a que haya, al menos, 10 estudiantes en cada portón cuando se realicen conteos diarios a las 6:00 a.m., 1:00 p.m. y 10:00 p.m.
La manifestación indefinida en el RUM se decretó sujeta a una serie de reclamos, entre ellos, la renuncia de la presidenta universitaria, Zayira Jordán Conde, y de Muñoz Muñoz, así como que se asignen más recursos económicos al sistema universitario.
El rector interino insistió en que hay “espacios de diálogo” para la comunidad universitaria y urgió a actuar “con prudencia y respeto mutuo”.
“Reiteramos nuestro llamado a que las manifestaciones puedan realizarse de manera pacífica y sin impedir el acceso de estudiantes, profesores y empleados al campus”, sostuvo Muñoz Muñoz.
Además de Mayagüez, las labores presenciales en el recinto de Río Piedras se encuentran interrumpidas, desde el 27 de abril, luego que los estudiantes decretaran una huelga indefinida.
El Consejo General de Estudiantes de Río Piedras convocó para este lunes, a las 10:00 a.m., una asamblea extraordinaria para discutir los acuerdos alcanzados con la rectora interina Mayra Charriez Cordero. A eso de las 11:00 a.m., el organismo estudiantil informó que realizarían una sesión informativa.
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