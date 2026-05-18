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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre asesinado a tiros en urbanización de Bayamón

El Cuerpo de Investigaciones Criminales se hizo cargo de la pesquisa

18 de mayo de 2026 - 1:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las heridas de bala le provocaron la muerte en el acto. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre asesinado el viernes en la calle 3 de la urbanización El Cortijo, en Bayamón, fue identificado como Ismael Cruz Santiago, de 33 años y residente de ese municipio.

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Cruz Santiago fue identificado por sus familiares en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF). La Policía de Puerto Rico informó en un reporte que el hombre no tenía expediente criminal previo.

Según la pesquisa policial, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre de tez negra con heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

Solía participar de transmisiones en vivo por las redes sociales.El joven era embajador de marcas de productos de barbería."A veces en la vida llega alguien que ve en ti lo que ni tú mismo ve", escribió Santiago Maestre a su pareja en un mensaje en agradecimiento por su apoyo mientras se dirigía al San Juan Beauty Show.
1 / 6 | "Chispi Flow": así presumía de su talento el barbero asesinado en Arecibo. Solía participar de transmisiones en vivo por las redes sociales. - Instagram/chispiflow_thebarber3

“Al momento no se ha reportado el arresto de alguna persona en relación con los hechos”, agrega el informe de la Uniformada.

El agente Iván A. Abraham, bajo la supervisión del teniente José Bonilla, ambos adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, junto al fiscal Mario Soto, se hicieron cargo de la investigación.

La Uniformada exhortó a la ciudadanía que, de poseer información que ayude al esclarecimiento del caso, se comunique de manera confidencial con la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020.

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