Identifican a hombre asesinado a tiros en urbanización de Bayamón
El Cuerpo de Investigaciones Criminales se hizo cargo de la pesquisa
18 de mayo de 2026 - 1:02 PM
18 de mayo de 2026 - 1:02 PM
Un hombre asesinado el viernes en la calle 3 de la urbanización El Cortijo, en Bayamón, fue identificado como Ismael Cruz Santiago, de 33 años y residente de ese municipio.
Cruz Santiago fue identificado por sus familiares en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF). La Policía de Puerto Rico informó en un reporte que el hombre no tenía expediente criminal previo.
Según la pesquisa policial, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre de tez negra con heridas de bala que le ocasionaron la muerte.
“Al momento no se ha reportado el arresto de alguna persona en relación con los hechos”, agrega el informe de la Uniformada.
El agente Iván A. Abraham, bajo la supervisión del teniente José Bonilla, ambos adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, junto al fiscal Mario Soto, se hicieron cargo de la investigación.
La Uniformada exhortó a la ciudadanía que, de poseer información que ayude al esclarecimiento del caso, se comunique de manera confidencial con la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020.
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