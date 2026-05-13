Viuda de biólogo Roberto Viqueira y el enfermero absuelto por su asesinato solicitan órdenes de protección

Moshayra Vicente, viuda del biólogo Roberto Viqueira, y el enfermero Eduardo Méléndez solicitaron órdenes de protección en contra de cada uno.

Ambos asuntos son atendidos durante este miércoles en el tribunal periferal de Sabana Grande, informó el Poder Judicial.

Las dos solicitudes se amparan en la Ley 284 de acecho, pero no quedó claro de inmediato cuáles fueron las alegaciones de ambas partes.

El juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce, emitió, el 6 de febrero, un fallo absolutorio en el juicio por tribunal de derecho contra Meléndez Velázquez por cargos de asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas.

1 / 7 | ¿Quién fue el biólogo marino Roberto Viqueira?. El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 7 ¿Quién fue el biólogo marino Roberto Viqueira? El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas. Jorge A Ramirez Portela Compartir

Al emitir su fallo, Llavona Folguera sostuvo que se configuraron los elementos de legítima defensa y que existía duda razonable respecto a la culpabilidad de Meléndez Velázquez, quien fue liberado tras el fallo.

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El Departamento de Justicia declinó apelar el fallo de Llavona Folguera, pese a los reclamos de la familia de Viqueira Ríos, razón por la que Vicente Cruz radicó, el 16 de marzo, el recurso ante el Apelativo.

La Oficina del Procurador General(OPG), en representación del Pueblo, radicó una moción en oposición al recurso de Vicente Cruz y resaltó que la viuda de Viqueira Ríos no tiene autoridad para apelar.

Por su parte, el panel apelativo compuesto por los jueces Felipe Rivera Colón, Annette Marie Prats Palerm y José J. Monge Gómez desestimó el recurso de Vicente pese a que reconoció varios errores del juez Llavona Folguera.

Señaló que erró “al emitir una sentencia absolutoria cuyo fundamento jurídico resulta internamente contradictorio al invocar simultáneamente la doctrina de duda razonable y la causa de justificación de legítima defensa sin delimitar cuál de dichas doctrinas constituye la base jurídica de la absolución decretada, lo que constituye un error de derecho”.