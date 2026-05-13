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Inauguran tramo de la PR-861 en Toa Alta con el nombre de la pastora Wanda Rolón

La gobernadora Jenniffer González Colón develó el rótulo en homenaje a la labor pastoral, filantrópica y comunitaria de la líder religiosa

13 de mayo de 2026 - 2:22 PM

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La Resolución Conjunta 13-2026, es de la autoría del senador Ángel Toledo López y de la coautoría de los senadores Carmelo Ríos, Brenda Pérez, Luis D. Colón, Héctor J. Sánchez, Rafael Santos, Jeison Rosa, Wilmer Reyes y Migdalia Padilla. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González Colón inauguró este miércoles un tramo de la PR-861, en Toa Alta, que fue designado con el nombre de la pastora Wanda Rolón en reconocimiento a su labor pastoral, filantrópica y comunitaria en Puerto Rico y el extranjero.

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La designación aplica desde el kilómetro 0.0 hasta el kilómetro 4.7 de la vía estatal, tramo donde ubican la iglesia La Senda Antigua y la academia cristiana Yarah, ambas vinculadas al ministerio de Rolón.

“Con este reconocimiento a la pastora Wanda Rolón honramos su trayectoria de más de cuatro décadas de servicio espiritual, social y comunitario, que ha trascendido fronteras a través de programas de ayuda social, iniciativas de rehabilitación, misiones en América Latina, el Caribe y los Estados Unidos”, expresó en delcaraciones escritas González Colón.

En la actividad participaron feligreses, así como los representantes Félix Pacheco Burgos, del Distrito 9 de Toa Alta y Bayamón, y José Aponte Hernández, representante por acumulación.

El nombramiento surge de la Resolución Conjunta del Senado 97, aprobada por el Senado el pasado 20 de enero y firmada por González Colón el 27 de febrero, convirtiéndose en la Resolución Conjunta 13-2026.

La medida es de la autoría del senador Ángel Toledo López y de la coautoría de los senadores Carmelo Ríos, Brenda Pérez, Luis D. Colón, Héctor J. Sánchez, Rafael Santos, Jeison Rosa, Wilmer Reyes y Migdalia Padilla.

Durante la discusión de la resolución en el Senado, Toledo López sostuvo que Rolón ha contribuido al desarrollo espiritual, social y económico del sector donde ha establecido sus ministerios.

“Me parece importante reconocer con algo sencillo, pero realmente significativo, a una mujer que le ha dado mucho a Puerto Rico, no solamente a Toa Alta (...) es difícil no saber quién es ella”, planteó el senador en aquel momento.

La resolución también establece que el homenaje busca perpetuar el legado de Rolón y visibilizar “la importancia de los valores espirituales y comunitarios en la construcción de Puerto Rico”.

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Breaking NewsToa AltaJenniffer GonzálezSenado de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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