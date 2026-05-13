Inauguran tramo de la PR-861 en Toa Alta con el nombre de la pastora Wanda Rolón

La gobernadora Jenniffer González Colón inauguró este miércoles un tramo de la PR-861, en Toa Alta, que fue designado con el nombre de la pastora Wanda Rolón en reconocimiento a su labor pastoral, filantrópica y comunitaria en Puerto Rico y el extranjero.

La designación aplica desde el kilómetro 0.0 hasta el kilómetro 4.7 de la vía estatal, tramo donde ubican la iglesia La Senda Antigua y la academia cristiana Yarah, ambas vinculadas al ministerio de Rolón.

“Con este reconocimiento a la pastora Wanda Rolón honramos su trayectoria de más de cuatro décadas de servicio espiritual, social y comunitario, que ha trascendido fronteras a través de programas de ayuda social, iniciativas de rehabilitación, misiones en América Latina, el Caribe y los Estados Unidos”, expresó en delcaraciones escritas González Colón.

En la actividad participaron feligreses, así como los representantes Félix Pacheco Burgos, del Distrito 9 de Toa Alta y Bayamón, y José Aponte Hernández, representante por acumulación.

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El nombramiento surge de la Resolución Conjunta del Senado 97, aprobada por el Senado el pasado 20 de enero y firmada por González Colón el 27 de febrero, convirtiéndose en la Resolución Conjunta 13-2026.

La medida es de la autoría del senador Ángel Toledo López y de la coautoría de los senadores Carmelo Ríos, Brenda Pérez, Luis D. Colón, Héctor J. Sánchez, Rafael Santos, Jeison Rosa, Wilmer Reyes y Migdalia Padilla.

Durante la discusión de la resolución en el Senado, Toledo López sostuvo que Rolón ha contribuido al desarrollo espiritual, social y económico del sector donde ha establecido sus ministerios.

“Me parece importante reconocer con algo sencillo, pero realmente significativo, a una mujer que le ha dado mucho a Puerto Rico, no solamente a Toa Alta (...) es difícil no saber quién es ella”, planteó el senador en aquel momento.