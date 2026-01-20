Tramo de carretera en Toa Alta llevará el nombre de la pastora Wanda Rolón

El Senado aprobó este martes la designación de un tramo de la carretera PR-861, en Toa Alta, con el nombre de la pastora Wanda Rolón, en reconocimiento a su labor filantrópica y comunitaria.

Específicamente, el fragmento de la vía que llevará el nombre de Rolón es donde ubican la iglesia “La Senda Antigua” y la academia cristiana Yarah que mantiene como parte de su ministerio.

“Este homenaje perpetúa su legado y visibiliza la importancia de los valores espirituales y comunitarios en la construcción de Puerto Rico”, lee la Resolución Conjunta del Senado 97, presentada por el senador Ángel Toledo López, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Durante la discusión de la medida, Toledo López –cuyo padre perseveraba en la congregación– sostuvo que Rolón ha contribuido al desarrollo espiritual, social y económico del sector donde ha establecido sus distintos ministerios.

“Me parece importante reconocer con algo sencillo, pero realmente significativo, a una mujer que le ha dado mucho a Puerto Rico, no solamente a Toa Alta... es difícil no saber quién es ella”, planteó.

“Cuando en la Asamblea Legislativa se trabajan medidas para bautizar carreteras, estructuras, escuelas, puentes, tramos, es importante que no solamente se hable de figuras emblemáticas de la historia puertorriqueña ‘post mortem’ (después de la muerte)”, expresó, por su parte, la senadora Roxanna Soto Aguilú, también del PNP. “Ella se lo merece”, apuntó.

La Cámara Alta dio paso, además, a la Resolución del Senado 100 para que la PR-111 lleve el nombre de la exsenadora del PNP Lucy Arce. “Lucy es el sinónimo de servicio público. Lucy Arce, después de haberse retirado del Senado, literalmente se ha mantenido activa en la lucha por los derechos civiles”, mencionó el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos.

El senador por Bayamón elogió, de la misma forma, que el reconocimiento a Arce sea en vida. “Lucy no tiene otro proceder que no sea la gente, la humildad y el servicio público”, agregó.

Al igual que Ríos, el senador Jeison Rosa destacó la trayectoria de Arce en el servicio público, y agregó su lucha en favor de estadidad para Puerto Rico. “Lucy continúa trabajando por nuestras comunidades, continúa dando viajes a Washington luchando por lo que ella cree y por lo que nosotros creemos, que es conseguir la igualdad para todos los ciudadanos puertorriqueños”, expuso el novoprogresista.

Arce fue electa senadora en 1996, cargo para el cual fue reelecta en 2000, 2004 y 2008. Durante su incumbencia, fue vicepresidenta del Senado y portavoz alterna del PNP. En 2005, se convirtió en la primera mujer en dirigir la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales.